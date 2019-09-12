Сколько украинцев довольны работой Зеленского, Рады и Кабмина

Работой Президента Украины Владимира Зеленского довольны 71% украинцев. При этом свое недовольство выразили 11% опрошенных. Еще 18% – не смогли сформировать свое отношение к работе президента.

По сравнению с июлем, уровень удовлетворенности работой Зеленского в сентябре вырос почти в полтора раза, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Что касается работы Кабмина, то 29% украинцев положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука. Негативно к его деятельности относятся 11% украинцев. Еще две трети опрошенных не смогли оценить работу нового премьера.



Результаты соцопроса об удовлетворенности работой политиков / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"



Оценка работы Порошенко и Зеленского / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

В то же время работой Верховной Рады довольны 39% украинцев, а недовольны – 16%. 45% опрошенных затруднились оценить работу нового парламента.

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Оценка работы Рады 8-го и 9-го созывов / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

Группа "Рейтинг" провела этот опрос 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки – 2,0%.