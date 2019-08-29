Каким политикам доверяют и не доверяют украинцы: инфографика

Президенту Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет. Поэтому уровень доверия к президенту составляет 70% и этот результат является самым высоким за весь период независимости Украины среди всех глав государства.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии. Читайте также: Роль СМИ в выборах 2019: каким телеканалам доверяли больше всего Каким политикам и бизнесменам доверяют и не доверяют украинцы? Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет;

Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет;

Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей;

Святославу Вакарчуку – не доверяет на 25% больше людей, чем доверяет;

Юрию Бойко не доверяет на 37% больше людей;

Ринату Ахметову – на 42%;

Виктору Медведчуку – на 48%;

Виктору Пинчуку – на 53%;

Игорю Коломойскому – на 57%

Юлии Тимошенко – на 63%;

Петру Порошенко – на 72%. Социологический опрос состоялся в период с 8 по 20 августа 2019 года. Социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%. Смотрите инфографику о доверии украинцев к политикам: