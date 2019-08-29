Каким политикам доверяют и не доверяют украинцы: инфографика
Президенту Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет. Поэтому уровень доверия к президенту составляет 70% и этот результат является самым высоким за весь период независимости Украины среди всех глав государства.
Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.
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Каким политикам и бизнесменам доверяют и не доверяют украинцы?
- Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет;
- Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет;
- Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей;
- Святославу Вакарчуку – не доверяет на 25% больше людей, чем доверяет;
- Юрию Бойко не доверяет на 37% больше людей;
- Ринату Ахметову – на 42%;
- Виктору Медведчуку – на 48%;
- Виктору Пинчуку – на 53%;
- Игорю Коломойскому – на 57%
- Юлии Тимошенко – на 63%;
- Петру Порошенко – на 72%.
Социологический опрос состоялся в период с 8 по 20 августа 2019 года. Социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%.
Смотрите инфографику о доверии украинцев к политикам: