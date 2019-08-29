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      Каким политикам доверяют и не доверяют украинцы: инфографика

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      Политики, которым доверяют и не доверяют украинцы
      Политики, которым доверяют и не доверяют украинцы / Коллаж 24 канала

      Президенту Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет. Поэтому уровень доверия к президенту составляет 70% и этот результат является самым высоким за весь период независимости Украины среди всех глав государства.

      Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

      Читайте также: Роль СМИ в выборах 2019: каким телеканалам доверяли больше всего

      Каким политикам и бизнесменам доверяют и не доверяют украинцы?

      • Владимиру Зеленскому доверяет на 53% людей больше, чем не доверяет;
      • Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет;
      • Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей;
      • Святославу Вакарчуку – не доверяет на 25% больше людей, чем доверяет;
      • Юрию Бойко не доверяет на 37% больше людей;
      • Ринату Ахметову – на 42%;
      • Виктору Медведчуку – на 48%;
      • Виктору Пинчуку – на 53%;
      • Игорю Коломойскому – на 57%
      • Юлии Тимошенко – на 63%;
      • Петру Порошенко – на 72%.

      Социологический опрос состоялся в период с 8 по 20 августа 2019 года. Социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%.

      Смотрите инфографику о доверии украинцев к политикам:

      довіра політики українці соціологічне опитування інфографіка

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Андрей Богдан Инфографика Статистика Дмитрий Разумков Игорь Коломойский Виктор Пинчук Виктор Медведчук Ринат Ахметов Юрий Бойко Святослав Вакарчук - новости Социологическое исследование
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