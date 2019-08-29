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      Яким політикам довіряють і не довіряють українці: інфографіка

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      Політики, яким довіряють та не довіряють українці
      Політики, яким довіряють та не довіряють українці / Колаж 24 каналу

      Президенту Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє. Тож рівень довіри до президента становить 70% і цей результат є найвищим за весь період незалежності України серед усіх голів держави.

      Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

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      Яким політикам і бізнесменам довіряють та не довіряють українці?

      • Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє;
      • Дмитрові Разумкову довіряє на 25% людей більше, ніж не довіряє;
      • Андрію Богдану довіряє на 5% більше людей;
      • Святославові Вакарчуку– не довіряє на 25% більше людей, ніж довіряє;
      • Юрієві Бойку не довіряє на 37% більше людей;
      • Рінату Ахметову – на 42%;
      • Вікторові Медведчуку – на 48%;
      • Вікторові Пінчуку – на 53%;
      • Ігореві Коломойському – на 57%
      • Юлії Тимошенко – на 63%;
      • Петрові Порошенку –на 72%.

      Соціологічне опитування відбулося в період з 8 по 20 серпня 2019 року. Соціологи опитали 2040 дорослих українців у 103 населених пунктах країни. Статистична похибка даних – не більше, ніж 2,3%.

      Дивіться інфографіку про довіру українців до політиків:

      довіра політики українці соціологічне опитування інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Інфографіка Андрій Богдан Статистика Дмитро Разумков Соціологічне дослідження Святослав Вакарчук - новини Юрій Бойко Рінат Ахметов Віктор Медведчук Віктор Пінчук Ігор Коломойський
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