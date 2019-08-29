Яким політикам довіряють і не довіряють українці: інфографіка

Президенту Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє. Тож рівень довіри до президента становить 70% і цей результат є найвищим за весь період незалежності України серед усіх голів держави.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології. Читайте також: Роль ЗМІ у виборах 2019: яким телеканалам довіряли найбільше Яким політикам і бізнесменам довіряють та не довіряють українці? Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє;

Дмитрові Разумкову довіряє на 25% людей більше, ніж не довіряє;

Андрію Богдану довіряє на 5% більше людей;

Святославові Вакарчуку– не довіряє на 25% більше людей, ніж довіряє;

Юрієві Бойку не довіряє на 37% більше людей;

Рінату Ахметову – на 42%;

Вікторові Медведчуку – на 48%;

Вікторові Пінчуку – на 53%;

Ігореві Коломойському – на 57%

Юлії Тимошенко – на 63%;

Петрові Порошенку –на 72%. Соціологічне опитування відбулося в період з 8 по 20 серпня 2019 року. Соціологи опитали 2040 дорослих українців у 103 населених пунктах країни. Статистична похибка даних – не більше, ніж 2,3%. Дивіться інфографіку про довіру українців до політиків: