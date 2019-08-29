Яким політикам довіряють і не довіряють українці: інфографіка
Президенту Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє. Тож рівень довіри до президента становить 70% і цей результат є найвищим за весь період незалежності України серед усіх голів держави.
Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.
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Яким політикам і бізнесменам довіряють та не довіряють українці?
- Володимирові Зеленському довіряє на 53% людей більше, ніж не довіряє;
- Дмитрові Разумкову довіряє на 25% людей більше, ніж не довіряє;
- Андрію Богдану довіряє на 5% більше людей;
- Святославові Вакарчуку– не довіряє на 25% більше людей, ніж довіряє;
- Юрієві Бойку не довіряє на 37% більше людей;
- Рінату Ахметову – на 42%;
- Вікторові Медведчуку – на 48%;
- Вікторові Пінчуку – на 53%;
- Ігореві Коломойському – на 57%
- Юлії Тимошенко – на 63%;
- Петрові Порошенку –на 72%.
Соціологічне опитування відбулося в період з 8 по 20 серпня 2019 року. Соціологи опитали 2040 дорослих українців у 103 населених пунктах країни. Статистична похибка даних – не більше, ніж 2,3%.
Дивіться інфографіку про довіру українців до політиків: