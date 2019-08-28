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      Роль ЗМІ у виборах 2019: яким телеканалам довіряли найбільше

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      Роль медіа у виборах
      Роль медіа у виборах / Ілюстративне фото (pixabay)

      Основним інформаційним джерелом для 72% людей під час передвиборчої кампанії до Ради 2019 року було телебачення. Причому мовиться про виборців майже будь-якого віку, окрім молоді (для людей у 18 – 29 років важливішою була інформація з інтернету).

      Такі висновки соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, здійсненого спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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      Опитували українців у період з 8 по 20 серпня 2019 року, на запитання відповідали 2040 людей у 103 населених пунктах країни.

      Виборці різних політичних сил довіряли і різним телеканалам:

      ► Виборці "Слуги народу" найбільше довіряли телеканалу "1+1" – 53%. 34% довіряли "Інтеру", 25% – ТРК "Україна".

      ► Виборці "Опозиційної платформи – За життя" найбільше довіряли каналу "112 Україна" – 48%. Ледь менше, 46%, довіряли "Інтеру", а NewsOne – 35%.

      ► Виборці "Батьківщини" найбільше довіряли, як і виборці "Слуги народу", телеканалам "1+1" (44%) та "Інтер" (39%). Однак по 27% довіряли і "112 Україна", і ТРК "Україна".

      ► Виборці "Європейської солідарності" майже у рівних долях довірял каналам "1+1" (34%), "5 канал" (32%), "Прямий" (29%).

      Зауважимо, що абсолютна більшість виборців – 91% – вважають, що зробили правильний вибір на позачергових виборах Верховної Ради 2019 року. Також для більшості виборців – мовиться про 74% – для здійснення вибору було важливо, яку партію представляє кандидат.

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      Теги: Новини України Статистика ЗМІ Медіа Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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