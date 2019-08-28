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      Роль СМИ в выборах 2019: каким телеканалам доверяли больше всего

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      Роль медиа в выборах
      Роль медиа в выборах / Иллюстративное фото (pixabay)

      Основным информационным источником для 72% людей во время предвыборной кампании в Раду 2019 года было телевидение. Причем говорится об избирателях почти любого возраста, кроме молодежи (для людей в возрасте 18 – 29 лет важнее была информация из интернета).

      Такие выводы социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии.

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      Опрашивали украинцев в период с 8 по 20 августа 2019 года, на вопросы отвечали 2040 человек в 103 населенных пунктах страны.

      Избиратели разных политических сил доверяли и разным телеканалам:

      ► Избиратели "Слуги народа" больше всего доверяли телеканалу "1 +1" – 53%. 34% доверяли "Интеру", 25% – ТРК "Украина".

      ► Избиратели "Оппозиционной платформы– За жизнь" больше всего доверяли каналу "112 Украина" – 48%. Чуть меньше, 46%, доверяли "Интеру", а NewsOne – 35%.

      ► Избиратели "Батькивщины" больше всего доверяли, как и избиратели "Слуги народа", телеканалам "1+1" (44%) и "Интер" (39%). Однако по 27% доверяли и "112 Украина", и ТРК "Украина".

      ► Избиратели "Европейской солидарности" почти в равных долях доверяли каналам "1+1" (34%), "5 канал" (32%), "Прямой" (29%).

      Заметим, что абсолютное большинство избирателей – 91% – считают, что сделали правильный выбор на внеочередных выборах Верховной Рады 2019 года. Также для большинства избирателей – говорится о 74% – для осуществления выбора было важно, какую партию представляет кандидат.

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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Медиа СМИ Статистика
      Источник: 24 канал
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