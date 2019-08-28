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      Сколько людей доверяют Зеленскому после 100 дней его президентства: новые социологические данные

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      Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев
      Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев / president.gov.ua

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан Украины. И это самый высокий результат за весь период независимости страны и среди всех украинских президентов.

      Общественное мнение по этому поводу изучали Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. В период с 8 по 20 августа 2019 года социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%.

      Смотрите также: Сколько обещаний выполнил и провалил Зеленский за 100 дней

      Каков рейтинг людей из команды Зеленского

      Люди из команды Владимира Зеленского также имеют положительный баланс показателей доверия-недоверия. Например, руководителю "Слуги народа" и будущему спикеру Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет. И даже главе Офиса Президента, вокруг которого в последнее время много скандалов, Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей, чем тех, кто говорит о недоверии.

      Лидеры других парламентских политических сил имеют негативный баланс доверия-недоверия:

      ► Святослав Вакарчук – не доверяет людей на 25% больше, чем доверяет;
      ► Юрий Бойко – разрыв еще больше, в 37%;
      ► Юлия Тимошенко – аж 63% со знаком минус;
      ► Петр Порошенко – самый "отрицательный", ему не доверяют на 72% больше людей, чем доверяют.

      Как оценивают первые шаги Зеленского как президента

      Первые шаги Зеленского как президента положительно восприняли 63% украинцев, причем примерно такой показатель – во всех регионах Украины и среди всех возрастных групп.

      Первоочередными задачами для Зеленского и его команды большинство людей назвали:

      ► Прекращение огня на Донбассе (71,5%);
      ► Рост зарплат, пенсий и т. д. (44%);
      ► Снижение тарифов (31%);
      ► Наказания виновных в коррупции (21,5%);
      ► Уменьшение влияния олигархов на политику (18%).

      Интересно, что за Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года в основном голосовали как за "новое лицо".
      Зато за Петра Порошенко голосовали как за кандидата, который уже много сделал для Украины.
      За Юрия Бойко – потому что верили, что он сможет обеспечить мир на Донбассе.
      А за Юлию Тимошенко за ее стратегию развития страны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины рейтинги Владимир Зеленский Статистика Социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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