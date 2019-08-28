Сколько людей доверяют Зеленскому после 100 дней его президентства: новые социологические данные
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан Украины. И это самый высокий результат за весь период независимости страны и среди всех украинских президентов.
Общественное мнение по этому поводу изучали Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. В период с 8 по 20 августа 2019 года социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%.
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Каков рейтинг людей из команды Зеленского
Люди из команды Владимира Зеленского также имеют положительный баланс показателей доверия-недоверия. Например, руководителю "Слуги народа" и будущему спикеру Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет. И даже главе Офиса Президента, вокруг которого в последнее время много скандалов, Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей, чем тех, кто говорит о недоверии.
Лидеры других парламентских политических сил имеют негативный баланс доверия-недоверия:
► Святослав Вакарчук – не доверяет людей на 25% больше, чем доверяет;
► Юрий Бойко – разрыв еще больше, в 37%;
► Юлия Тимошенко – аж 63% со знаком минус;
► Петр Порошенко – самый "отрицательный", ему не доверяют на 72% больше людей, чем доверяют.
Как оценивают первые шаги Зеленского как президента
Первые шаги Зеленского как президента положительно восприняли 63% украинцев, причем примерно такой показатель – во всех регионах Украины и среди всех возрастных групп.
Первоочередными задачами для Зеленского и его команды большинство людей назвали:
► Прекращение огня на Донбассе (71,5%);
► Рост зарплат, пенсий и т. д. (44%);
► Снижение тарифов (31%);
► Наказания виновных в коррупции (21,5%);
► Уменьшение влияния олигархов на политику (18%).
Интересно, что за Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года в основном голосовали как за "новое лицо".
Зато за Петра Порошенко голосовали как за кандидата, который уже много сделал для Украины.
За Юрия Бойко – потому что верили, что он сможет обеспечить мир на Донбассе.
А за Юлию Тимошенко за ее стратегию развития страны.