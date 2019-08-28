Сколько людей доверяют Зеленскому после 100 дней его президентства: новые социологические данные

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан Украины. И это самый высокий результат за весь период независимости страны и среди всех украинских президентов.

Общественное мнение по этому поводу изучали Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. В период с 8 по 20 августа 2019 года социологи опросили 2040 взрослых украинцев в 103 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность данных – не более 2,3%.

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Каков рейтинг людей из команды Зеленского

Люди из команды Владимира Зеленского также имеют положительный баланс показателей доверия-недоверия. Например, руководителю "Слуги народа" и будущему спикеру Дмитрию Разумкову доверяет на 25% людей больше, чем не доверяет. И даже главе Офиса Президента, вокруг которого в последнее время много скандалов, Андрею Богдану доверяет на 5% больше людей, чем тех, кто говорит о недоверии.

Лидеры других парламентских политических сил имеют негативный баланс доверия-недоверия:

► Святослав Вакарчук – не доверяет людей на 25% больше, чем доверяет;

► Юрий Бойко – разрыв еще больше, в 37%;

► Юлия Тимошенко – аж 63% со знаком минус;

► Петр Порошенко – самый "отрицательный", ему не доверяют на 72% больше людей, чем доверяют.

Как оценивают первые шаги Зеленского как президента

Первые шаги Зеленского как президента положительно восприняли 63% украинцев, причем примерно такой показатель – во всех регионах Украины и среди всех возрастных групп.

Первоочередными задачами для Зеленского и его команды большинство людей назвали:

► Прекращение огня на Донбассе (71,5%);

► Рост зарплат, пенсий и т. д. (44%);

► Снижение тарифов (31%);

► Наказания виновных в коррупции (21,5%);

► Уменьшение влияния олигархов на политику (18%).

Интересно, что за Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года в основном голосовали как за "новое лицо".

Зато за Петра Порошенко голосовали как за кандидата, который уже много сделал для Украины.

За Юрия Бойко – потому что верили, что он сможет обеспечить мир на Донбассе.

А за Юлию Тимошенко за ее стратегию развития страны.