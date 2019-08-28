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      Сколько обещаний выполнил и провалил Зеленский за 100 дней: президентство в цифрах

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      100 дней – именно столько президент Владимир Зеленский руководит нашей страной. Все, что успел сделать действующий президент за этот непродолжительный период – читайте дальше.

      За 100 дней Зеленский подписал 302 указа и выдал 217 распоряжений.

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      За этот период он успел зарегистрировать в парламенте 13 законопроектов. И принять участие в 120 официальных мероприятиях.


      За 100 дней Зеленский подписал 302 указа и выдал 217 распоряжений

      Шестой президент совершил 20 рабочих поездок по Украине. Больше всего нога Зеленского ступала на Львовщину, там он был трижды.


      Гарант трижды был на Львовщине

      В общем Зеленский совершил 5 зарубежных визитов, и подписал 77 контактов с представителями других стран и международных организаций.


      Зеленский совершил 5 зарубежных визитов

      За 100 дней Владимир Зеленский исполнил 8 обещаний и провалил – 9, тогда как его предшественник Порошенко выполнил 7 и провалил 5.


      Владимир Зеленский выполнил 8 обещаний и провалил-9

      Всего зеленский дал 180 обещаний, в то время как Порошенко за аналогичный период взял на себя 76 публичных обязательств.

      Данные: Слово и Дело.

      Смотрите полный выпуск "Вести.UA".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Статистика
      Источник: 24 канал
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