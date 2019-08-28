Сколько обещаний выполнил и провалил Зеленский за 100 дней: президентство в цифрах

100 дней – именно столько президент Владимир Зеленский руководит нашей страной. Все, что успел сделать действующий президент за этот непродолжительный период – читайте дальше.

За 100 дней Зеленский подписал 302 указа и выдал 217 распоряжений. Читайте также: Как украинцы на самом деле относятся ко Дню Независимости: впечатляющая статистика За этот период он успел зарегистрировать в парламенте 13 законопроектов. И принять участие в 120 официальных мероприятиях.



За 100 дней Зеленский подписал 302 указа и выдал 217 распоряжений

Шестой президент совершил 20 рабочих поездок по Украине. Больше всего нога Зеленского ступала на Львовщину, там он был трижды.



Гарант трижды был на Львовщине

В общем Зеленский совершил 5 зарубежных визитов, и подписал 77 контактов с представителями других стран и международных организаций.



Зеленский совершил 5 зарубежных визитов

За 100 дней Владимир Зеленский исполнил 8 обещаний и провалил – 9, тогда как его предшественник Порошенко выполнил 7 и провалил 5.



Владимир Зеленский выполнил 8 обещаний и провалил-9

Всего зеленский дал 180 обещаний, в то время как Порошенко за аналогичный период взял на себя 76 публичных обязательств.

Данные: Слово и Дело.

Смотрите полный выпуск "Вести.UA".