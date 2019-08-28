Скільки обіцянок виконав та провалив Зеленський за 100 днів: президентство у цифрах

100 днів – саме стільки президент Володимир Зеленський керує нашою країною. Про все, що встиг зробити чинний президент за цей нетривалий період – читайте далі.

За 100 днів Зеленський підписав 302 указів і видав 217 розпоряджень.

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За цей період він встиг зареєструвати у парламенті 13 законопроектів. Та взяти участь у 120 офіційних заходах.



За 100 днів Зеленський підписав 302 указів і видав 217 розпоряджень

Шостий президент здійснив 20 робочих поїздок Україною. Найбільше нога зеленського ступала на Львівщину, там він був тричі.



Гарант тричі був на Львівщині

Загалом Зеленський здійснив 5 закордонних візитів, і підписав 77 контактів з представниками інших країн та міжнародних організацій.



Зеленський здійснив 5 закордонних візитів

За 100 днів Володимир Зеленський виконав 8 обіцянок і провалив – 9, тоді як його попередник Порошенко виконав 7 і провалив 5.



Володимир Зеленський виконав 8 обіцянок і провалив – 9

Усього зеленський дав 180 обіцянок, у той час як Порошенко за аналогічний період взяв на себе 76 публічних зобов'язань.

Дані: Слово і Діло.

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