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      Скільки обіцянок виконав та провалив Зеленський за 100 днів: президентство у цифрах

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      100 днів – саме стільки президент Володимир Зеленський керує нашою країною. Про все, що встиг зробити чинний президент за цей нетривалий період – читайте далі.

      За 100 днів Зеленський підписав 302 указів і видав 217 розпоряджень.

      Читайте також: Як українці насправді ставляться до Дня Незалежності: вражаюча статистика

      За цей період він встиг зареєструвати у парламенті 13 законопроектів. Та взяти участь у 120 офіційних заходах.


      За 100 днів Зеленський підписав 302 указів і видав 217 розпоряджень

      Шостий президент здійснив 20 робочих поїздок Україною. Найбільше нога зеленського ступала на Львівщину, там він був тричі.


      Гарант тричі був на Львівщині

      Загалом Зеленський здійснив 5 закордонних візитів, і підписав 77 контактів з представниками інших країн та міжнародних організацій.


      Зеленський здійснив 5 закордонних візитів

      За 100 днів Володимир Зеленський виконав 8 обіцянок і провалив – 9, тоді як його попередник Порошенко виконав 7 і провалив 5.


      Володимир Зеленський виконав 8 обіцянок і провалив – 9

      Усього зеленський дав 180 обіцянок, у той час як Порошенко за аналогічний період взяв на себе 76 публічних зобов'язань.

      Дані: Слово і Діло.

      Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

      blog_ava
      Сто днів президента Зеленського: які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Статистика
      Джерело: 24 канал
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