Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 серпня – майбутній депутат Олександр Дубінський відзначився не одним цікавим висловлюванням у бік журналістів і не тільки. Та політик все ще має шанс реабілітуватись перед цивілізованим світом. Здавалось би, що Віктор Медведчук вже нічим не здивує українців. Проте йому це вдалося: в День Незалежності кум Путіна перебував у Росії.

Також у випуску: У Порошенка – вихідні. Перші кроки Зеленського: деталі у цифрах.

Джерело: 24 канал