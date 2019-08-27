Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 серпня – майбутній депутат Олександр Дубінський відзначився не одним цікавим висловлюванням у бік журналістів і не тільки. Та політик все ще має шанс реабілітуватись перед цивілізованим світом. Здавалось би, що Віктор Медведчук вже нічим не здивує українців. Проте йому це вдалося: в День Незалежності кум Путіна перебував у Росії.
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Джерело: 24 канал
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