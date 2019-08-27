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      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності

      Вєсті.UA 48 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 серпня – майбутній депутат Олександр Дубінський відзначився не одним цікавим висловлюванням у бік журналістів і не тільки. Та політик все ще має шанс реабілітуватись перед цивілізованим світом. Здавалось би, що Віктор Медведчук вже нічим не здивує українців. Проте йому це вдалося: в День Незалежності кум Путіна перебував у Росії.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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