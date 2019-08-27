Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости

В свежем выпуске программы "Вести. RU" за 27 августа – будущий депутат Александр Дубинский отметился не одним интересным высказыванием в сторону журналистов и не только. Но политик все еще имеет шанс реабилитироваться перед цивилизованным миром. Казалось бы, что Виктор Медведчук уже ничем не удивит украинцев. Однако ему это удалось: в День Независимости кум Путина находился в России.

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Источник: 24 канал