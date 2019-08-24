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      Як українці насправді ставляться до Дня Незалежності: вражаюча статистика

      854 Читать новость на русском

      Українці відзначають надзвичайно важливе свято – 28 річницю з дня незалежності України. Шлях до цього був важкий та довгий, але попри все це – ми єдині. Однак є й ті, хто виступає проти соборної країни та не вважає День Незалежності святом.

      Загалом 82% підтримали б проголошення незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір.

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      Натомість кожен дев'ятий, а це 12%, не бажав би Україні отримати незалежність.


      12% українців проти того, аби Україна отримала незалежність

      Найменше прихильників самостійної України на Сході – там їх 69%. Тим часом на Заході нашої країни прихильників незалежності понад 90%.


      На Заході нашої країни прихильників незалежності 92%

      Майже 60% населення відвідують масові заходи до Дня Незалежності.


      60% відвідують масові заходи до Дня Незалежності

      Кожен четвертий – тобто 25% українців – робить це щороку. Вражає, але третині українців (36%) байдуже на вшанування незалежності України.

      Дані: Соціологічної групи "Рейтинг".

      Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

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      10 віршів про Україну без цензури
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      Теги: Новини України День Незалежності Статистика
      Джерело: 24 канал
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