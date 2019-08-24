Як українці насправді ставляться до Дня Незалежності: вражаюча статистика

Українці відзначають надзвичайно важливе свято – 28 річницю з дня незалежності України. Шлях до цього був важкий та довгий, але попри все це – ми єдині. Однак є й ті, хто виступає проти соборної країни та не вважає День Незалежності святом.

Загалом 82% підтримали б проголошення незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір. Читайте також: Скільки грошей "Аграрна партія" витратила на концерти Поплавського і Винника: приголомшлива сума Натомість кожен дев'ятий, а це 12%, не бажав би Україні отримати незалежність.

12% українців проти того, аби Україна отримала незалежність Найменше прихильників самостійної України на Сході – там їх 69%. Тим часом на Заході нашої країни прихильників незалежності понад 90%.

На Заході нашої країни прихильників незалежності 92% Майже 60% населення відвідують масові заходи до Дня Незалежності.

60% відвідують масові заходи до Дня Незалежності Кожен четвертий – тобто 25% українців – робить це щороку. Вражає, але третині українців (36%) байдуже на вшанування незалежності України. Дані: Соціологічної групи "Рейтинг". Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

Джерело: 24 канал