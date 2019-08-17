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      Скільки грошей "Аграрна партія" витратила на концерти Поплавського і Винника: приголомшлива сума

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      На цих парламентських виборах заявили про наміри піти у політику чимало представників шоу-бізнесу. Проте прагнення деяких досі залишаються без пояснень. Наприклад, Олег Винник, здається, період агітацій використав для того, аби ефективніше організувати концерти разом із Михайлом Поплавським.

      25% – або ж чверть коштів усього передвиборчого фонду – "Аграрна партія України" витратила на концерти.

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      Загалом Поплавський і Винник розкошелились на 21,07 мільйона гривень. З них за рекламу на телебаченні витратили 10,86 мільйонів гривень.

      Скільки грошей
      Поплавський і Винник розкошелились на 21,07 мільйона гривень

      4,7 мільйона – віддали за агітацію на каналі "Інтер", приблизно 3 мільйона – телеканалам "112 Україна" та "1+1".

      Скільки грошей
      Віддали 3 мільйона – телеканалам "112 Україна" та "1+1"

      А от співи Винника і Поплавського обійшлись виборчому фонду аграріїв у 5,22 мільйона гривень. Таких концертів було щонайменше вісім.

      Скільки грошей
      Співи Винника і Поплавського обійшлись виборчому фонду аграріїв у 5,22 мільйона гривень

      Удвічі меншу суму "Аграрна партія" витратила на друковану агітацію – 2 мільйона 130 тисяч гривень.

      Дані: Громадський рух ЧЕСНО.

      Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Парламентські вибори 2019 Олег Винник Михайло Поплавський
      Джерело: 24 канал
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