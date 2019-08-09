Скільки депутатів в новій Раді фігурують у розслідуваннях про корупцію

Склад ВРУ оновився на 80%. Серед них юні, молоді, амбітні та енергійні люди. Але інша частинка парламенту – переважно тих 20% – обранці із сумнівною репутацією.

53 – така кількість депутатів нового скликання Верховної Ради фігурують у журналістських розслідуваннях щодо корупціїї. Читайте також: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя" – 14 осіб. Юрій Бойко фігурує одразу в 15 журналістських розслідуваннях. Шуфрич – у десяти.

Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя" В "Батьківщині" Тимошенко – сім фігурантів антикорупційних розслідувань.

В "Батьківщині" – сім фігурантів антикорупційних розслідувань Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності".

Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності" Серед мажоритарників-самовисуванців – 27 осіб. Рекордсмен серед них – Ярослав Дубневич – на нього оформлено 37 розслідувань.

На Ярослава Дубневича оформлено 37 розслідувань Дані: Слово і Діло. Читайте тут повний випуск "Вєсті.UA".

Джерело: 24 канал