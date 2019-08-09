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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
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      Скільки депутатів в новій Раді фігурують у розслідуваннях про корупцію

      54 Читать новость на русском

      Склад ВРУ оновився на 80%. Серед них юні, молоді, амбітні та енергійні люди. Але інша частинка парламенту – переважно тих 20% – обранці із сумнівною репутацією.

      53 – така кількість депутатів нового скликання Верховної Ради фігурують у журналістських розслідуваннях щодо корупціїї.

      Читайте також: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя" – 14 осіб. Юрій Бойко фігурує одразу в 15 журналістських розслідуваннях. Шуфрич – у десяти.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя"

      В "Батьківщині" Тимошенко – сім фігурантів антикорупційних розслідувань.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      В "Батьківщині" – сім фігурантів антикорупційних розслідувань

      Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності".

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності"

      Серед мажоритарників-самовисуванців – 27 осіб. Рекордсмен серед них – Ярослав Дубневич – на нього оформлено 37 розслідувань.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      На Ярослава Дубневича оформлено 37 розслідувань

      Дані: Слово і Діло.

      Читайте тут повний випуск "Вєсті.UA". 

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      Теги: Новини України Верховна Рада Журналісти Розслідування Корупція
      Джерело: 24 канал
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