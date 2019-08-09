Скільки депутатів в новій Раді фігурують у розслідуваннях про корупцію
Склад ВРУ оновився на 80%. Серед них юні, молоді, амбітні та енергійні люди. Але інша частинка парламенту – переважно тих 20% – обранці із сумнівною репутацією.
53 – така кількість депутатів нового скликання Верховної Ради фігурують у журналістських розслідуваннях щодо корупціїї.
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Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя" – 14 осіб. Юрій Бойко фігурує одразу в 15 журналістських розслідуваннях. Шуфрич – у десяти.
Найбільше сумнівних нардепів в "Опоплатформі – "За життя"
В "Батьківщині" Тимошенко – сім фігурантів антикорупційних розслідувань.
В "Батьківщині" – сім фігурантів антикорупційних розслідувань
Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності".
Троє фігурантів розслідувань у списках "Європейської солідарності"
Серед мажоритарників-самовисуванців – 27 осіб. Рекордсмен серед них – Ярослав Дубневич – на нього оформлено 37 розслідувань.
На Ярослава Дубневича оформлено 37 розслідувань
Дані: Слово і Діло.
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