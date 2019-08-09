Сколько депутатов в новой Раде фигурируют в расследованиях о коррупции
Состав ВРУ обновился на 80%. Среди них юные, молодые, амбициозные и энергичные люди. Но другая частица парламента – преимущественно тех 20% – избранники с сомнительной репутацией.
53 – такое количество депутатов нового созыва Верховной Рады фигурируют в журналистских расследованиях о коррупции.
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Больше всего сомнительных нардепов в "Оппоплатформе – "За жизнь" – 14 человек. Юрий Бойко фигурирует сразу в 15 журналистских расследованиях. Шуфрич – в десяти.
Больше всего сомнительных нардепов в "Оппоплатформе – "За жизнь"
В "Батькивщине" Тимошенко – семь фигурантов антикоррупционных расследований.
В "Батькивщине" – семь фигурантов антикоррупционных расследований
Трое фигурантов расследований в списках "Европейской солидарности".
Трое фигурантов расследований в списках "Европейской солидарности"
Среди мажоритарщиков-самовыдвиженцев – 27 человек. Рекордсмен среди них – Ярослав Дубневич – на него оформлено 37 расследований.
На Ярослава Дубневича оформлено 37 расследований
Данные: Слово и Дело.
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