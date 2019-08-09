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      Сколько депутатов в новой Раде фигурируют в расследованиях о коррупции

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      Состав ВРУ обновился на 80%. Среди них юные, молодые, амбициозные и энергичные люди. Но другая частица парламента – преимущественно тех 20% – избранники с сомнительной репутацией.

      53 – такое количество депутатов нового созыва Верховной Рады фигурируют в журналистских расследованиях о коррупции.

      Читайте также: Парламентские выборы 2019: кто прошел в Верховную Раду Украины

      Больше всего сомнительных нардепов в "Оппоплатформе – "За жизнь" – 14 человек. Юрий Бойко фигурирует сразу в 15 журналистских расследованиях. Шуфрич – в десяти.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      Больше всего сомнительных нардепов в "Оппоплатформе – "За жизнь"

      В "Батькивщине" Тимошенко – семь фигурантов антикоррупционных расследований.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      В "Батькивщине" – семь фигурантов антикоррупционных расследований

      Трое фигурантов расследований в списках "Европейской солидарности".

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      Трое фигурантов расследований в списках "Европейской солидарности"

      Среди мажоритарщиков-самовыдвиженцев – 27 человек. Рекордсмен среди них – Ярослав Дубневич – на него оформлено 37 расследований.

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію
      На Ярослава Дубневича оформлено 37 расследований

      Данные: Слово и Дело.

      Читайте здесь полный выпуск "Вести.UA".

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      Теги: Новости Украины Журналисты Коррупция Верховная Рада Расследования
      Источник: 24 канал
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