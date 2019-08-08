Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 августа – азартные игры возвращаются в Украину. Теперь, похоже, конец эпохи бедности наступил. Вот только для кого – пока не очень понятно. Летом почти все выбирают теплые, солнечные курорты. И только Надежда Савченко почему-то ушла на Север. Возможно, новая задача Путина?

Также в выпуске: Сколько депутатов нового созыва фигурируют в расследованиях журналистов о коррупции. Видео "Вестт.UA" за 8 августа 2019: