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      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?

      858 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 серпня – азартні ігри повертаються в Україну. Тепер, схоже, кінець епохи бідності настав. От тільки для кого – поки що не дуже зрозуміло. Влітку майже всі обирають теплі, сонячні курорти. І тільки Надія Савченко чомусь дременула на Північ. Можливо, нове завдання Путіна?

      Також у випуску:

      Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію.

      Відео "Вєсті.UA" за 8 серпня 2019:

       

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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