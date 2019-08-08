Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 серпня – азартні ігри повертаються в Україну. Тепер, схоже, кінець епохи бідності настав. От тільки для кого – поки що не дуже зрозуміло. Влітку майже всі обирають теплі, сонячні курорти. І тільки Надія Савченко чомусь дременула на Північ. Можливо, нове завдання Путіна?

Також у випуску: Скільки депутатів нового скликання фігурують у розслідуваннях журналістів про корупцію. Відео "Вєсті.UA" за 8 серпня 2019: