Сколько денег "Аграрная партия" потратила на концерты Поплавского и Винника: впечатляющая сумма
На этих парламентских выборах заявили о намерениях уйти в политику немало представителей шоу-бизнеса. Однако стремление некоторых до сих пор остаются без объяснений. Например, Олег Винник, кажется, период агитации использовал для того, чтобы эффективнее организовать концерты вместе с Михаилом Поплавским.
25% – или же четверть средств всего предвыборного фонда – "Аграрная партия Украины" потратила на концерты.
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В целом Поплавский и Винник раскошелились на 21,07 миллиона гривен. Из них за рекламу на телевидении потратили 10,86 миллионов гривен.
Поплавский и Винник раскошелились на 21,07 миллиона гривен
4,7 миллиона – отдали за агитацию на канале "Интер", примерно 3 миллиона – телеканалам "112 Украина" и "1+1".
Отддали 3 миллиона – телеканалам "112 Украина" и "1+1"
А вот пения Винника и Поплавского обошлись избирательному фонду аграриев в 5,22 миллиона гривен. Таких концертов было по меньшей мере восемь.
Пения Винника и Поплавского обошлись избирательному фонду аграриев в 5,22 миллиона гривен
Вдвое меньшую сумму "Аграрная партия" потратила на печатную агитацию – 2 миллиона 130 тысяч гривен.
Данные: Общественное движение ЧЕСНО.
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