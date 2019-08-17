Сколько денег "Аграрная партия" потратила на концерты Поплавского и Винника: впечатляющая сумма

На этих парламентских выборах заявили о намерениях уйти в политику немало представителей шоу-бизнеса. Однако стремление некоторых до сих пор остаются без объяснений. Например, Олег Винник, кажется, период агитации использовал для того, чтобы эффективнее организовать концерты вместе с Михаилом Поплавским.

25% – или же четверть средств всего предвыборного фонда – "Аграрная партия Украины" потратила на концерты.

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В целом Поплавский и Винник раскошелились на 21,07 миллиона гривен. Из них за рекламу на телевидении потратили 10,86 миллионов гривен.



Поплавский и Винник раскошелились на 21,07 миллиона гривен

4,7 миллиона – отдали за агитацию на канале "Интер", примерно 3 миллиона – телеканалам "112 Украина" и "1+1".



Отддали 3 миллиона – телеканалам "112 Украина" и "1+1"

А вот пения Винника и Поплавского обошлись избирательному фонду аграриев в 5,22 миллиона гривен. Таких концертов было по меньшей мере восемь.



Пения Винника и Поплавского обошлись избирательному фонду аграриев в 5,22 миллиона гривен

Вдвое меньшую сумму "Аграрная партия" потратила на печатную агитацию – 2 миллиона 130 тысяч гривен.

Данные: Общественное движение ЧЕСНО.

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