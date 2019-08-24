15:42
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин
      Вєсті Кремля
      21:18, 23 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, 23 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Как украинцы на самом деле относятся ко Дню Независимости: впечатляющая статистика

      905 Читати новину українською

      Украинцы отмечают очень важный праздник – 28 годовщину со дня независимости Украины. Путь к этому был труден и долог, но несмотря на все это – мы едины. Однако есть и те, кто выступает против соборной страны и не считает День Независимости праздником.

      В целом 82% поддержали бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор.

      Читайте также: Сколько денег "Аграрная партия" потратила на концерты Поплавского и Винника: впечатляющая сумма

      Зато каждый девятый, а это 12%, не желал бы получения независимости Украины. 


      12% украинцев против того, чтобы Украина получила независимость

      Меньше всего сторонников независимой Украины на Востоке – там их 69%. Тем временем на Западе нашей страны сторонников независимости более 90%.


      На Западе нашей страны сторонников независимости 92%

      Почти 60% населения посещают массовые мероприятия ко Дню Независимости.


      60% посещают массовые мероприятия ко Дню Независимости

      Каждый четвертый – то есть 25% украинцев – делает это ежегодно. Впечатляет, но трети украинцев (36%) безразличны празднования в честь независимости Украины.

      Данные социологической группы "Рейтинг".

      Смотрите полный выпуск "Вести.UA".

      blog_ava
      Военные мощно поздравили украинцев с Днем Независимости: впечатляющее видео
      сегодня
      639
      Теги: День Независимости Новости Украины Статистика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      сегодня , 13:13 День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      137
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сегодня , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 739
      Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      сегодня , 11:38 Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      418
      Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      сегодня , 10:30 Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      62
      Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      сегодня , 10:30 Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      327
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук