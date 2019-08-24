Как украинцы на самом деле относятся ко Дню Независимости: впечатляющая статистика

Украинцы отмечают очень важный праздник – 28 годовщину со дня независимости Украины. Путь к этому был труден и долог, но несмотря на все это – мы едины. Однако есть и те, кто выступает против соборной страны и не считает День Независимости праздником.

В целом 82% поддержали бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор.

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Зато каждый девятый, а это 12%, не желал бы получения независимости Украины.



12% украинцев против того, чтобы Украина получила независимость

Меньше всего сторонников независимой Украины на Востоке – там их 69%. Тем временем на Западе нашей страны сторонников независимости более 90%.



На Западе нашей страны сторонников независимости 92%

Почти 60% населения посещают массовые мероприятия ко Дню Независимости.



60% посещают массовые мероприятия ко Дню Независимости

Каждый четвертый – то есть 25% украинцев – делает это ежегодно. Впечатляет, но трети украинцев (36%) безразличны празднования в честь независимости Украины.

Данные социологической группы "Рейтинг".

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