Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 августа – Янукович был очень спортивным президентом, чего не скажешь о Порошенко. Но Портнов позаботился об этом и заставляет Порошенко заниматься спортивной ходьбой в ГБР. Накануне Дня Независимости украинцы ответили, как они на самом деле относятся к этому дню и насколько он важен.

Также в выпуске: Что общего между СБУ и советской пропагандой. Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 23 августа 2019: