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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости

      82 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 августа – Янукович был очень спортивным президентом, чего не скажешь о Порошенко. Но Портнов позаботился об этом и заставляет Порошенко заниматься спортивной ходьбой в ГБР. Накануне Дня Независимости украинцы ответили, как они на самом деле относятся к этому дню и насколько он важен.

      Также в выпуске:

      Что общего между СБУ и советской пропагандой.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 23 августа 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины День Независимости Петр Порошенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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