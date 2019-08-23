Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 августа – Янукович был очень спортивным президентом, чего не скажешь о Порошенко. Но Портнов позаботился об этом и заставляет Порошенко заниматься спортивной ходьбой в ГБР. Накануне Дня Независимости украинцы ответили, как они на самом деле относятся к этому дню и насколько он важен.
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Что общего между СБУ и советской пропагандой.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 23 августа 2019:
Источник: 24 канал
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