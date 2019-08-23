Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 серпня – Янукович був дуже спортивним президентом, чого не скажеш про Порошенка. Але Портнов попіклувався про це і змушує Порошенка займатися спортивною ходьбою до ДБР. Напередодні Дня Незалежності українці відповіли, як вони насправді ставляться до цього дня та наскільки він важливий.

Також у випуску: Що спільного між СБУ та радянською пропагандою. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 серпня 2019: