Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 серпня – Янукович був дуже спортивним президентом, чого не скажеш про Порошенка. Але Портнов попіклувався про це і змушує Порошенка займатися спортивною ходьбою до ДБР. Напередодні Дня Незалежності українці відповіли, як вони насправді ставляться до цього дня та наскільки він важливий.
Також у випуску:
Що спільного між СБУ та радянською пропагандою.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі