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      Скільки людей довіряють Зеленському після 100 днів його президентства: нові соціологічні дані

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      Володимиру Зеленському довіряють 70% українців
      Володимиру Зеленському довіряють 70% українців / president.gov.ua

      Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 70% громадян України. І це найвищий результат за весь період незалежності країни й серед усіх українських президентів.

      Громадську думку з цього приводу вивчали Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У період з 8 по 20 серпня 2019 року соціологи опитали 2040 дорослих українців у 103 населених пунктах країни. Статистична похибка даних – не більше, ніж 2,3%.

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      Яким є рейтинг людей з команди Зеленського

      Люди з команди Володимира Зеленського також мають позитивний баланс показників довіри-недовіри. Наприклад, керівнику "Слуги народу" та майбутньому спікеру Дмитру Разумкову довіряє на 25% людей більше, ніж не довіряє. І навіть главі Офісу Президента, навколо якого останнім часом багато скандалів, Андрію Богдану довіряє на 5% більше людей, аніж тих, хто говорить про недовіру.

      Лідери інших парламентських політичних сил мають негативний баланс довіри-недовіри:

      ► Святослав Вакарчук – не довіряє людей на 25% більше, ніж довіряє;
      ► Юрій Бойко – розрив ще більший, у 37%;
      ► Юлія Тимошенко – аж 63% зі знаком мінус;
      ► Петро Порошенко – найбільш "від'ємний", йому не довіряють на 72% більше людей, ніж довіряють.

      Як оцінюють перші кроки Зеленського як президента

      Перші кроки Зеленського як президента позитивно сприйняли 63% українців, причому приблизно такий показник – в усіх регіонах України та серед усіх вікових груп.

      Першочерговими завданнями для Зеленського та його команди більшість людей назвали:

      ► Припинення вогню на Донбасі (71,5%);
      ► Зростання зарплат, пенсій тощо (44%);
      ► Зниження тарифів (31%);
      ► Покарання винних у корупції (21,5%);
      ► Зменшення впливу олігархів на політику (18%).

      Цікаво, що за Володимира Зеленського під час президентських виборів 2019 року здебільшого голосували як за "нове обличчя". 
      Натомість за Петра Порошенка голосували як за кандидата, який вже багато зробив для України.
      За Юрія Бойка – бо вірили, що він зможе забезпечити мир на Донбасі.
      А за Юлію Тимошенко – за її стратегію розвитку країни.

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      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Статистика Володимир Зеленський Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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