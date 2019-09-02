Кто врал на первом заседании новой Рады: исследование VoxCheck

Верховная Рада ИХ созыва начала работу 29 августа сразу с 16-часового заседания. VoxCheck проверил выступления политиков и обнаружил, что фактов они озвучивали немного. Впрочем, выделить среди них правдивые, манипулятивные и откровенно лживые – можно.

Неправда от "Слуги народа"

Доверие к Верховной Раде.

Дмитрий Разумков, председатель "СН", спикер Рады: "Мы, к сожалению, наблюдали, что в течение многих лет доверие уменьшалось и уменьшалось. И почти в конце каденции прошлого парламента оно дошло до катастрофического показателя. Это был 1% полного и только 3% частичного доверия" .

Напомним, в апреле 2019 года VoxCheck проверял заявления экспертов Зеленского: о чем они говорили

На самом деле Верховной Раде доверяло больше людей, чем назвал спикер. Ниже – данные социологического исследования "Центра Разумкова".



Доверие к Раде было в 2019 году 1,1% полным и 11,6% частичным

Неправда от "Батькивщины"

В 2014 правительство выбрали "за три минуты".

Андрей Кожемякин, глава Комитета по вопросам молодежи и спорта: "В 2014 году там (в парламенте – 24 канал) вообще никто не выступал, ничего не обсуждалось, проголосовали за 3 минуты – всех". Здесь говорилось о принятии кандидатуры премьера и состава правительства.

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На самом деле на заседании Рады 27 февраля 2014 года в 10 часов началось обсуждение коалиции, премьера и членов правительства. В 13:20 Сергей Соболев внес кандидатуру главы фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка на должность Премьер-министра. Кандидатуры министров озвучили в 15:00, голосовали в 15:11.

Следовательно, избрание правительства не произошло "за три минуты" без обсуждений и выступлений.