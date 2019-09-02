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      Кто врал на первом заседании новой Рады: исследование VoxCheck

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      Речи депутатов: правда или ложь
      Речи депутатов: правда или ложь / Коллаж 24 канала

      Верховная Рада ИХ созыва начала работу 29 августа сразу с 16-часового заседания. VoxCheck проверил выступления политиков и обнаружил, что фактов они озвучивали немного. Впрочем, выделить среди них правдивые, манипулятивные и откровенно лживые – можно.

      Неправда от "Слуги народа"

      Доверие к Верховной Раде.

      Дмитрий Разумков, председатель "СН", спикер Рады: "Мы, к сожалению, наблюдали, что в течение многих лет доверие уменьшалось и уменьшалось. И почти в конце каденции прошлого парламента оно дошло до катастрофического показателя. Это был 1% полного и только 3% частичного доверия" .

       Напомним, в апреле 2019 года VoxCheck проверял заявления экспертов Зеленского: о чем они говорили

      На самом деле Верховной Раде доверяло больше людей, чем назвал спикер. Ниже – данные социологического исследования "Центра Разумкова".

      Довіра
      Доверие к Раде было в 2019 году 1,1% полным и 11,6% частичным

      Неправда от "Батькивщины"

      В 2014 правительство выбрали "за три минуты".

      Андрей Кожемякин, глава Комитета по вопросам молодежи и спорта: "В 2014 году там (в парламенте – 24 канал) вообще никто не выступал, ничего не обсуждалось, проголосовали за 3 минуты – всех". Здесь говорилось о принятии кандидатуры премьера и состава правительства.

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      На самом деле на заседании Рады 27 февраля 2014 года в 10 часов началось обсуждение коалиции, премьера и членов правительства. В 13:20 Сергей Соболев внес кандидатуру главы фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка на должность Премьер-министра. Кандидатуры министров озвучили в 15:00, голосовали в 15:11.

      Следовательно, избрание правительства не произошло "за три минуты" без обсуждений и выступлений.

      батьківщина
      Андрей Кожемякин ошибся относительно выборов премьера в 2014 году/ Фото politeka.net

      Манипуляция от "ОПЗЖ"

      Янукович не виноват.

      Михаил Папиев, секретарь Комитета по вопросам Регламента и депутатской этики: "Это выбрасывал (из закона о Регламенте статьи о коалиции и оппозиции – 24 канал) не Виктор Федорович (Янукович – 24 канал). В то время у нас была Конституция президентско-парламентского государства. Согласно ней вносил парламент".

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      На самом деле откат к президентско-парламентской версии Конституции состоялся за 8 дней до исключения разделов о коалиции и оппозиции из Регламента Верховной Рады – 30 сентября 2010 года. Разделы, которые регулировали деятельность коалиции и оппозиции, исключили из Регламента Рады 8 октября. Янукович лично подписал указанный закон об изменениях в Регламенте, фракция его "Партии регионов" голосовала "за".

      Якунович

      Янукович фактически откатил Конституцию к "президентско-парламентской"/ Фото ВВС

      Манипуляция от "ОПЗЖ": дубль два

      "ОПЗЖ" – единственная настоящая оппозиция.

      Наталия Королевская, заместитель глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов: "Мы вторая по количеству фракция в парламенте, которая представляет 2 миллиона граждан. Мы крупнейшая и единственная настоящая оппозиция в нашем парламенте".

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      На самом деле "Оппозиционную платформу – За жизнь" на выборах поддержали 13,05% избирателей, а это 1,9 миллиона голосов. Действительно, "ОПЗЖ" – вторая по количеству фракция в парламенте (43 депутата). Но это не является основанием (как и приставка "оппозиционная" в названии партии) для того, чтобы считать ее "единственной и настоящей оппозицией". К тому же, "Европейская Солидарность" объявила, что идет в оппозицию к "Слуге народа".

      фракціїКоличество депутатов во фракциях и их расположение / Инфографика 24 канала

      А говорили ли депутаты правду? Да, говорили.

      Правда от "Слуги народа"

      Ленинский жилищный кодекс.

      Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Рады: "Мы должны не допускать, чтобы по состоянию на 2019 год в национальном законодательстве Украины был жилищный кодекс Украинской УССР, в преамбуле которого пишется "исповедуя идеи ленинского коммунизма".

      И действительно, в Жилищном кодексе до сих пор существует преамбула с текстом: "Воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа, Советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства".

      Стефанчук
      Руслан Стефанчук тщательно исследовал Жилищный кодекс / Фото РБК-Украина

      Правда от премьера

      С долгами страны – все очень плохо.

      Алексей Гончарук, премьер-министр Украины: "В следующем году каждую третью гривну мы будем тратить на обслуживание долгов".

      Печально, но расходы бюджета в 2020 году могут достичь 1,2 триллиона гривен. Из них на платежи по обслуживанию внешнего долга уйдет почти 336 миллиардов гривен – более 28% всех расходов. То есть, правда – практически каждая третья гривна пойдет на обслуживание долгов.

      Гончарук
      Премьер Гончарук хорошо понимает цифры из бюджета / Фото Укринформ

      10 миллионов человек за чертой бедности.

      Гончарук: "У нас более 10 миллионов человек живет за чертой бедности".

      Да, по последним данным (первые 9 месяцев 2018 года) за чертой бедности в Украине живет 11,3 миллиона человек. Правда, в 2017 году таких было 14,8 миллиона, а в 2016 году зачислили к крайне бедным до 65% украинцев. То есть, тенденция к уменьшению бедных очевидна.

      Что такое VoxCheck?
      VoxUkraine – это независимая аналитическая платформа, основанная после Революции Достоинства в 2014 году группой экономистов и юристов из разных стран. Цель создания – повышать уровень экономической дискуссии в Украине, способствовать улучшению качества экономических решений для роста благосостояния украинцев. VoxCheck – независимый фактчек-проект от VoxUkraine, который проверяет высказывания политиков на правдивость.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Верховная Рада Слуга народа СМИ Оппозиционная платформа – За жизнь Руслан Стефанчук ВО Батькивщина Социологическое исследование
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