Хто брехав на першому засіданні нової Ради: дослідження VoxCheck

Довіра до Верховної Ради.

Дмитро Разумков, голова СН, спікер Ради: "Ми, на жаль, спостерігали, що протягом багатьох років довіра зменшувалася і зменшувалася. І майже наприкінець каденції минулого парламенту вона дійшла до катастрофічного показника. Це був 1% повної і лише 3% часткової довіри".

Нагадаємо, у квітні 2019 року VoxCheck перевіряв заяви експертів Зеленського: про що вони говорили

Насправді Верховній Раді довіряло більше людей, ніж назвав спікер. Нижче – дані соціологічного дослідження Центру Разумкова.



Довіра до Ради становила у 2019 році 1,1% повної та 11,6% часткової

У 2014 уряд обрали "за три хвилини".

Андрій Кожем'якін, голова Комітету з питань молоді і спорту: "У 2014 році там (у парламенті – 24 канал) взагалі ніхто не виступав, нічого не обговорювалося, проголосували за 3 хвилини – всіх". Тут мовилося про ухвалення кандидатури прем'єра та складу уряду.

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Насправді на засіданні Ради 27 лютого 2014 року о 10 годині почалося обговорення коаліції, прем'єра та членів уряду. О 13:20 Сергій Соболєв вніс кандидатуру голови фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка на посаду Прем'єр-міністра. Кандидатури міністрів озвучили о 15:00, голосували о 15:11.

Отже, обрання уряду не відбулося "за три хвилини" без обговорень та виступів.



Андрій Кожем'якін помилився щодо виборів прем'єра у 2014 році / Фото politeka.net

Маніпуляція від ОПЗЖ

Янукович не винен.

Михайло Папієв, секретар Комітету з питань Регламенту й депутатської етики: "То викидав (із закону про Регламент статті про коаліцію та опозицію – 24 канал) не Віктор Федорович (Янукович – 24 канал). На той час в нас була Конституція президентсько-парламентської держави. Відповідно до неї вносився парламент".

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Насправді відкат до президентсько-парламентської версії Конституції відбувся за 8 днів до виключення розділів про коаліцію та опозицію з Регламенту Верховної ради – 30 вересня 2010 року. Розділи, які регулювали діяльність коаліції та опозиції, виключили з Регламенту Ради 8 жовтня. Янукович особисто підписав зазначений закон про зміни до Регламенту, фракція його "Партії регіонів" голосувала "за".

Янукович фактично відкотив Конституцію до "президентсько-парламентської" / Фото ВВС

Маніпуляція від ОПЗЖ: дубль другий

ОПЗЖ – єдина справжня опозиція.

Наталія Королевська, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів: "Ми друга за кількістю фракція в парламенті, яка представляє 2 мільйони громадян. Ми найбільша та єдина справжня опозиція в нашому парламенті".

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Насправді "Опозиційну платформу – За життя" на виборах підтримали 13,05% виборців, а це 1,9 мільйона голосів. Дійсно, ОПЗЖ – друга за кількістю фракція в парламенті (43 депутати). Та це не є підставою (як і приставка "опозиційна" у назві партії) для того, щоб вважати її "єдиною та справжньою опозицією". До того ж, "Європейська Солідарність" оголосила, що йде в опозицію до "Слуги народу".



Кількість депутатів у фракціях та їх розташування / Інфографіка 24 каналу

А чи говорили депутати правду? Так, говорили.

Правда від "Слуги народу"

Ленінський житловий кодекс.

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Ради: "Ми повинні не допускати, щоб станом на 2019 рік в національному законодавстві України був житловий кодекс української УРСР, в преамбулі якого пишеться "сповідуючи ідеї ленінського комунізму".

І дійсно, в Житловому кодексі досі існує преамбула з текстом: "Утілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу, Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва".



Руслан Стефанчук ретельно дослідив Житловий кодекс / Фото РБК-Україна

Правда від прем'єра

З боргами країни – все дуже погано.

Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України: "У наступному році кожну третю гривню ми будемо витрачати на обслуговування боргів".

Сумно, але видатки бюджету в 2020 році можуть сягнути 1,2 трильйона гривень. Із них на платежі за обслуговування зовнішнього боргу піде майже 336 мільярдів гривень – понад 28% усіх видатків. Тобто, правда – практично кожна третя гривня піде на обслуговування боргів.



Прем'єр Гончарук добре розуміє цифри з бюджету / Фото Укрінформ

10 мільйонів людей за межею бідності.

Гончарук: "У нас понад 10 мільйонів людей живе за межею бідності".

Так, за останніми даними (перших 9 місяців 2018 року) за межею бідності в Україні живе 11,3 мільйона людей. Щоправда, у 2017 таких було 14,8 мільйона, а в 2016 зарахували до вкрай бідних аж 65% українців. Тобто, тенденція до зменшення бідних очевидна.

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