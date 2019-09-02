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      Чи вдасться Зеленському та підконтрольним йому Кабміну з Радою змінити країну

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Сьогодні український президент Володимир Зеленскьий може все та відповідає за все. Водночас він має ресурс — реальний і потенційний. А суспільство, зі свого боку, йому довіряє.

      Якщо українському гаранту вдасться знизити корупцію та розумно вирішити земельне питання, то це і пожвавить економіку, і наповнить бюджет, мовиться у матеріалі видання "Дзеркало тижня".

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      "Коли в твоїх руках – уся влада, треба тільки точно знати, чого ти хочеш і як цього досягти… Від сформованого за одним присідом уряду пахне містом, наївністю, ефектом Даннінга-Крюгера, прагненням змінити негайно все й показати себе. Загалом, вийшла непогана вітрина, яку, безперечно, буде доповнено підсобкою "правильних" заступників. Тих, кому ми віримо, контролюють ті, кому ми довіряємо", – підкреслюють журналісти.

      Ефект Даннінга-Крюгера – спотворене сприйняття людей, які, маючи низький рівень кваліфікації і знань, вважають себе експертами та знавцями, і на цій підставі, роблять помилкові висновки та ухвалюють неправильні рішення.

      Щоправда, за їхніми словами, склад Кабінету міністрів президента Зеленського міг бути сильнішим. А у сесійній залі серед депутатів неодіозних фракцій можна набрати, щонайменше, два міцніших склади.

      Але на Банковій вирішили — "навіщо, адже й так красиво". Ну, наприклад: сонячного, як міньйон, Олексія Гончарука врівноважує похмуро-іронічний Арсен Аваков. Першому можна сказати, що робити, у другого — запитати. Першим — потішити й надихнути своїх, другим — спробувати втримати від різких дій чужих. Щодо першого бути впевненим — не вкраде. Про другого точно розуміти — поділиться,
      – підкреслюють оглядачі.

      Представники видання роблять висновок, що розпалені великими цілями теоретики, візіонери й кілька практиків з розгону влетять у смолу бюрократичних процедур, кадрового голоду, невирішеності зарплатного питання, усвідомлення зруйнованості систем управління, необхідності миттєво включатися у формування бюджету. І все це відбуватимуться на тлі скасування, переформатування та заснування дев'яти старих і чотирьох нових міністерств.

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      Крім того, члени нового уряду, більшість яких ніколи не брали хабарів, хоча б тому, що їм їх ніхто не пропонував, зіштовхнуться зі спокусами. Що їм робити — нав'язливо розказуватиме МВФ. Кому та як — вкаже Андрій Богдан; підправить — Володимир Зеленський і по-македонськи нашепчуть брати Шефіри.

      У підсумку виклики багатьом виявляться не за зростом зросту. Але вони спробують. Зрештою, все нове на старті здавалося безглуздим.

      29 вересня відбулося перше засідання Верховної Ради IX скликання. Більшість у цьому парламенті власне і складатиме президентська політсила "Слуга народу", яка отримала 254 місця та вже встигла створити з себе коаліцію. Спікером, як і першим віцеспікером нового парламенту стали "слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук відповідно. Крім того, у перший день роботи ВР було затверджено й склад нового Кабінету міністрів, куди увійшли 5 представників президентської партії.

      кабмін
      Хто увійшов до складу нового уряду / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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