20:54
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Чого чекати від монокоаліції Зеленського

      237 Читать новость на русском
      Верховна Рада IX скликання
      Верховна Рада IX скликання / Фото 24 канал

      У Верховні Раді вперше в історії України працюватиме монокоаліція. Тобто фракція "Слуга народу" діятиме як коаліція. Для цього у неї є більшість депутатів від конституційного складу парламенту. Добре це чи погано, коли коаліцію уособлює одна політична сила – в матеріалі 24 каналу.

      Вперше в історії України

      На першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання голова парламенту Дмитро Разумков повідомив про створення монокоаліції.

      Новації: Зеленський запропонував законом скоротити кількість нардепів

      Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 депутати, що складає більшість нардепів від кількісного складу ВРУ. Відповідно до Конституції, вона має права коаліції депутатських фракцій у Раді,
      – заявив Дмитро Разумков.

      Монокоаліція дає можливість "Слузі народу" не зважати на позицію інших фракцій та самотужки ухвалювати закони простою більшістю у 226 голосів – звісно, якщо всередині фракції буде панувати дисципліна та єдність. І в цьому є плюс, адже олігархи та їх представники, яких все ще чимало в Раді, не зможуть перешкоджати ухваленню потрібних для реформування країни законів.

      новий парламент, Верховна Рада ІХ скликання
      Від нової Ради очікують швидких рішень / Фото Ростислав Лабенський

      Водночас, це накладає на "Слугу народу" величезну міру відповідальності.

      Відтепер за усі процеси у державі відповідає Зеленський як президент, і його команда у парламенті та уряді,
      – запевняє політичний експерт Максим Вознюк.

      Щодо голосування за законодавчі ініціативи, які потребують ухвалення конституційною більшістю (тобто 300 голосів), то, на думку Вознюка, ймовірно "Слуга народу" домовлятиметься щодо створення так званої ситуативної більшості з окремими депутатами та іншими фракціями. Передусім йдеться про "Батьківщину" та "Голос".

      Відповідальності не уникнути

      Звісно, ніхто не застрахований від помилок. Вони в будь-якому разі будуть: не помиляється лише той, хто нічого не робить. Проте тепер зникає необхідність "ділитись портфелями" при формуванні уряду. Раніше партії делегували своїх представників на ці посади, які відстоювали радше фінансові інтереси великого бізнесу, ніж дбали про розвиток держави чи ввіреного їм напрямку роботи. Тепер не потрібно буде"відпрацьовувати" посаду.

      Законотворчість: Які перші законопроекти Зеленський вніс у Верховну Раду 9-го скликання

      Як відбувалось перше засідання нової Ради, дивіться тут:

      Щоправда, монокоаліція – це не лише великі повноваження, а й відповідальність. Вже не можна буде казати – мовляв, ми не можемо щось робити, бо нам заважають.

      Монокоаліція – це можливість швидких і рішучих реформ. Сьогодні партії влади нічого не заважає проводити потрібні зміни. Якщо попередники часто виправдовували нерезультативність своєї роботи відсутністю компромісів у парламенті, то наразі таких аргументів уже немає,
      – вважає керівник Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

      Щоправда, такий формат роботи парламенту і не лише його (посади в уряді та керівництво правоохоронних органів, здебільшого, належать представникам партії влади) має чимало пересторог. Відтепер немає стримуючих факторів, тобто зростають ризики для узурпації та зловживань владою. Функція парламентського контролю фактично відсутня в такому форматі.

      "Якщо монобільшість використовуватимуть для легкого ухвалення необхідних для країни законів – це добре. Якщо ж вона слугуватиме для лобіювання інтересів вузької групи людей та узурпації влади – це негативно відобразиться на рейтингу нової влади і, зокрема, самого Зеленського", – наголошує Максим Вознюк.

      Таким чином, Україна наразі має два варіанти розвитку. Перший – оптимістичний. Завдяки монокоаліції ми опинились в унікальній ситуації, коли можна швидко ухвалювати потрібні закони, стрімко і результативно голосувати за необхідні ініціативи, реформи тощо.

      Тим часом: Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради

      Дієвий і справді технократичний парламент може дати друге дихання українській економіці та змінити на краще ситуацію в політичній та соціальній сферах. Ну і в кінцевому підсумку є можливість змінити на краще політичну систему.

      Верховна Рада, новий парламент
      За президента Зеленського Україна має всі шанси для швидких змін / Фото Ростислав Лабенський

      Другий варіант розвитку подій – негативний. Передбачає, передовсім, узурпацію влади.

      Слідкувати за новообраними не лише депутатами, а й урядовцями потрібно буде громадськості. Саме на неї, в такій ситуації, покладається функція контролю за діяльністю цих високопосадовців,
      – каже Андрій Юсов.

      Яким шляхом підуть нові українські парламентарі, урядовці стане зрозуміло вже найближчим часом.

       

      blog_ava
      Яким буде склад нового Кабінету Міністрів: Гончарук запропонував список імен
      сьогодні
      26744
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Верховна Рада Слуга народу Законодавство Володимир Зеленський Коаліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чого чекати від монокоаліції Зеленського
      сьогодні , 20:30 Чого чекати від монокоаліції Зеленського
      Ірина Поліщук 236
      Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв
      сьогодні , 20:02 Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв
      Едуард Крижанівський 192
      Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      сьогодні , 19:44 Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      Ірина Вихрущ 23204
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 19:01 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 1646
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сьогодні , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 418
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук