Чого чекати від монокоаліції Зеленського

У Верховні Раді вперше в історії України працюватиме монокоаліція. Тобто фракція "Слуга народу" діятиме як коаліція. Для цього у неї є більшість депутатів від конституційного складу парламенту. Добре це чи погано, коли коаліцію уособлює одна політична сила – в матеріалі 24 каналу.

Вперше в історії України

На першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання голова парламенту Дмитро Разумков повідомив про створення монокоаліції.

Новації: Зеленський запропонував законом скоротити кількість нардепів

Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 депутати, що складає більшість нардепів від кількісного складу ВРУ. Відповідно до Конституції, вона має права коаліції депутатських фракцій у Раді,

– заявив Дмитро Разумков.

Монокоаліція дає можливість "Слузі народу" не зважати на позицію інших фракцій та самотужки ухвалювати закони простою більшістю у 226 голосів – звісно, якщо всередині фракції буде панувати дисципліна та єдність. І в цьому є плюс, адже олігархи та їх представники, яких все ще чимало в Раді, не зможуть перешкоджати ухваленню потрібних для реформування країни законів.



Від нової Ради очікують швидких рішень / Фото Ростислав Лабенський

Водночас, це накладає на "Слугу народу" величезну міру відповідальності.

Відтепер за усі процеси у державі відповідає Зеленський як президент, і його команда у парламенті та уряді,

– запевняє політичний експерт Максим Вознюк.

Щодо голосування за законодавчі ініціативи, які потребують ухвалення конституційною більшістю (тобто 300 голосів), то, на думку Вознюка, ймовірно "Слуга народу" домовлятиметься щодо створення так званої ситуативної більшості з окремими депутатами та іншими фракціями. Передусім йдеться про "Батьківщину" та "Голос".

Відповідальності не уникнути

Звісно, ніхто не застрахований від помилок. Вони в будь-якому разі будуть: не помиляється лише той, хто нічого не робить. Проте тепер зникає необхідність "ділитись портфелями" при формуванні уряду. Раніше партії делегували своїх представників на ці посади, які відстоювали радше фінансові інтереси великого бізнесу, ніж дбали про розвиток держави чи ввіреного їм напрямку роботи. Тепер не потрібно буде"відпрацьовувати" посаду.

Законотворчість: Які перші законопроекти Зеленський вніс у Верховну Раду 9-го скликання

Як відбувалось перше засідання нової Ради, дивіться тут:

Щоправда, монокоаліція – це не лише великі повноваження, а й відповідальність. Вже не можна буде казати – мовляв, ми не можемо щось робити, бо нам заважають.

Монокоаліція – це можливість швидких і рішучих реформ. Сьогодні партії влади нічого не заважає проводити потрібні зміни. Якщо попередники часто виправдовували нерезультативність своєї роботи відсутністю компромісів у парламенті, то наразі таких аргументів уже немає,

– вважає керівник Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Щоправда, такий формат роботи парламенту і не лише його (посади в уряді та керівництво правоохоронних органів, здебільшого, належать представникам партії влади) має чимало пересторог. Відтепер немає стримуючих факторів, тобто зростають ризики для узурпації та зловживань владою. Функція парламентського контролю фактично відсутня в такому форматі.

"Якщо монобільшість використовуватимуть для легкого ухвалення необхідних для країни законів – це добре. Якщо ж вона слугуватиме для лобіювання інтересів вузької групи людей та узурпації влади – це негативно відобразиться на рейтингу нової влади і, зокрема, самого Зеленського", – наголошує Максим Вознюк.

Таким чином, Україна наразі має два варіанти розвитку. Перший – оптимістичний. Завдяки монокоаліції ми опинились в унікальній ситуації, коли можна швидко ухвалювати потрібні закони, стрімко і результативно голосувати за необхідні ініціативи, реформи тощо.

Тим часом: Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради

Дієвий і справді технократичний парламент може дати друге дихання українській економіці та змінити на краще ситуацію в політичній та соціальній сферах. Ну і в кінцевому підсумку є можливість змінити на краще політичну систему.



За президента Зеленського Україна має всі шанси для швидких змін / Фото Ростислав Лабенський

Другий варіант розвитку подій – негативний. Передбачає, передовсім, узурпацію влади.

Слідкувати за новообраними не лише депутатами, а й урядовцями потрібно буде громадськості. Саме на неї, в такій ситуації, покладається функція контролю за діяльністю цих високопосадовців,

– каже Андрій Юсов.

Яким шляхом підуть нові українські парламентарі, урядовці стане зрозуміло вже найближчим часом.