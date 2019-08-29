Чего ждать от монокоалиции Зеленского

В Верховной Раде впервые в истории Украины будет работать монокоалиция. То есть фракция "Слуга народа" будет действовать как коалиция. Для этого у нее есть большинство депутатов от конституционного состава парламента. Хорошо это или плохо, когда коалицию олицетворяет одна политическая сила – в материале 24 канала.

Впервые в истории Украины

На первом заседании Верховной Рады 9-го созыва председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил о создании монокоалиции.

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Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 депутата, что составляет большинство нардепов от количественного состава ВРУ. Согласно Конституции, она имеет права коалиции депутатских фракций в Раде,

– заявил Дмитрий Разумков.

Монокоалиция дает возможность "Слуге народа" не учитывать позицию других фракций и самостоятельно принимать законы простым большинством в 226 голосов – конечно, если внутри фракции будет господствовать дисциплина и единство. И в этом есть плюс, ведь олигархи и их представители, которых все еще немало в Раде, не смогут препятствовать принятию необходимых для реформирования страны законов.



От новой Рады ожидают быстрых решений / Фото: Ростислав Лабенский

В то же время, это накладывает на "слуг народа" огромную меру ответственности.

Отныне за все процессы в государстве отвечает Зеленский как президент, и его команда в парламенте и правительстве,

– уверяет политический эксперт Максим Вознюк.

Относительно голосования за законодательные инициативы, которые требуют принятия конституционным большинством (т.е. 300 голосов), то, по мнению Вознюка, вероятно "Слуга народа" будет договариваться о создании так называемого ситуативного большинства с отдельными депутатами и другими фракциями. Прежде всего речь идет о "Батькивщине" и "Голосе".

Ответственности не избежать

Конечно, никто не застрахован от ошибок. Они в любом случае будут: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Однако теперь исчезает необходимость "делиться портфелями" при формировании правительства. Ранее партии делегировали своих представителей на эти должности, которые отстаивали скорее финансовые интересы крупного бизнеса, чем заботились о развитии государства или вверенного им направления работы. Теперь не нужно будет "отрабатывать" должность.

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Как происходило первое заседание новой Рады, смотрите здесь:

Правда, монокоалиция – это не только большие возможности, но и ответственность. Уже нельзя будет говорить – мол, мы не можем что-то делать, потому что нам мешают.

Монокоалиция – это возможность быстрых и решительных реформ. Сегодня партии власти ничего не мешает проводить необходимые изменения. Если предшественники часто оправдывали нерезультативности своей работы отсутствием компромиссов в парламенте, то сейчас таких аргументов уже нет,

– считает руководитель Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Правда, такой формат работы парламента и не только его (должности в правительстве и руководство правоохранительных органов, в основном, принадлежат представителям партии власти) имеет немало предостережений. Отныне нет сдерживающих факторов, то есть возрастают риски для узурпации и злоупотреблений властью. Функция парламентского контроля фактически отсутствует в таком формате.

"Если монобольшинство использовать для легкого принятия необходимых для страны законов – это хорошо. Если же она будет служить для лоббирования интересов узкой группы людей и узурпации власти – это негативно отразится на рейтинге новой власти и, в частности, самого Зеленского", – отмечает Максим Вознюк.

Таким образом, Украина пока имеет два варианта развития. Первый – оптимистический. Благодаря монокоалиции мы оказались в уникальной ситуации, когда можно быстро принимать нужные законы, быстро и результативно голосовать за необходимые инициативы, реформы и тому подобное.

Тем временем: Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады

Действенный и действительно технократический парламент может дать второе дыхание украинской экономике и изменить к лучшему ситуацию в политической и социальной сферах. Ну и в конечном итоге есть возможность изменить к лучшему политическую систему.



При президенте Зеленском Украина имеет все шансы для быстрых изменений / Фото Ростислав Лабенский

Второй вариант развития событий – отрицательный. Предусматривает, прежде всего, узурпацию власти.

Следить за новоизбранными не только депутатами, но и чиновниками нужно будет общественности. Именно на нее, в такой ситуации, возлагается функция контроля за деятельностью чиновников,

– говорит Андрей Юсов.

Каким путем пойдут новые украинские парламентарии, чиновники станет ясно в ближайшее время.