"Слуга народу" створила коаліцію сама з себе

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання отримала права парламентської коаліції.

Член тимчасової президії Дмитро Разумков під час засідання оголосив, що в складі політичної сили "Слуга народу" більшість нардепів від конституційного складу парламенту.

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Зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутатів.

Відповідно до Конституції України, вона ( політична сила – ред. 24 канал) має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді,

– сказав Разумков на засідання Верховної Ради.

Окрім того, на першому засіданні Верховної Ради затвердили керівні склади усіх фракцій, що формуватимуть новий парламент. Також було створено одну депутатську групу. Які будуть фракції та хто їх очолить – читайте за посиланням.

Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

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Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.



Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді: інфографіка 24 каналу