"Слуга народа" создала коалицию сама из себя

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде VIII созыва получила права парламентской коалиции.

Член временного президиума Дмитрий Разумков во время заседания объявил, что в составе политической силы "Слуга народа" большинство нардепов от конституционного состава парламента.

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Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, она ( политическая сила – ред. 24 канал) имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде,

– сказал Разумков на заседание Верховной Рады.

Кроме того, на первом заседании Верховной Рады утвердили руководящие составы всех фракций, которые будут формировать новый парламент. Также была создана одна депутатская группа. Какие будут фракции и кто их возглавит – читайте по ссылке.

Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должно быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутатов уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе с "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых есть в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.



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