13:51
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Гончарук будет премьером, – "Слуга народа"

      293 Читати новину українською
      "Слуга народа" рассматривает только кандидатуру Гончарука на пост премьера
      "Слуга народа" рассматривает только кандидатуру Гончарука на пост премьера / 24 канал

      Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

      Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус подтвердил, что большинство депутатов в Верховной Раде поддержит кандидатуру заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

      Кстати: Первое заседание Рады может продлиться до ночи

      "Гончарук будет премьером", – сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

      Кроме того, Telegram-канал "УП. Off the record" сообщает, что на заседании фракции партии "Слуга народа" в премьеры предложили именно Алексея Гончарука.

      Верховная Рада 9 созыва уже начала свою работу. Утром 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь. Сейчас в парламенте объявлен перерыв до 13:00.

      В целом партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых есть в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин.

      Кто такой Алексей Гончарук?

      Украинский юрист, адвокат. С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Имеет квалификацию магистра права. Окончил Академию государственного управления при Президенте Украины. Имеет научную степень доктора философии в области права. Доцент кафедры финансового и банковского права Института права им. Владимира Великого.

      Политическую карьеру начал в 2014 году, когда впервые пытался попасть в парламент по спискам партии "Сила людей".

      Читайте также: Гончарук или Витренко: кто является фаворитом Коломойского на пост премьер-министра

      Гончарук работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а позже – советником Министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

      С 2015 по 2019 год был назначен на должность председателя независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования. Это независимая структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена ​​на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

      После выборов Президента Украины, 28 мая стал частью команды Зеленского.

      Подробнее с биографией Алексея Гончарука – можно ознакомиться здесь.

      blog_ava
      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      сегодня
      32867
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Алексей Гончарук Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 12:36 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      1585
      Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      сегодня , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 138
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      145
      Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      сегодня , 12:14 Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      Інна Жолобович 3089
      Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      сегодня , 11:30 Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      Дмитро Снєгирьов 2517
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук