Гончарук будет премьером, – "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус подтвердил, что большинство депутатов в Верховной Раде поддержит кандидатуру заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Гончарук будет премьером", – сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Telegram-канал "УП. Off the record" сообщает, что на заседании фракции партии "Слуга народа" в премьеры предложили именно Алексея Гончарука.

Верховная Рада 9 созыва уже начала свою работу. Утром 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь. Сейчас в парламенте объявлен перерыв до 13:00.

В целом партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых есть в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин.

Кто такой Алексей Гончарук?

Украинский юрист, адвокат. С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Имеет квалификацию магистра права. Окончил Академию государственного управления при Президенте Украины. Имеет научную степень доктора философии в области права. Доцент кафедры финансового и банковского права Института права им. Владимира Великого.

Политическую карьеру начал в 2014 году, когда впервые пытался попасть в парламент по спискам партии "Сила людей".

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Гончарук работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а позже – советником Министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

С 2015 по 2019 год был назначен на должность председателя независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования. Это независимая структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена ​​на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

После выборов Президента Украины, 28 мая стал частью команды Зеленского.

Подробнее с биографией Алексея Гончарука – можно ознакомиться здесь.