Гончарук или Витренко: кто является фаворитом Коломойского на пост премьер-министра

И у заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, и у директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко, есть высокие шансы занять пост премьер-министра Украины.

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что не выдвигал ни одного кандидата на пост главы Кабмина и не поддерживает кого-то конкретного.

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Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук также в порядке, очень умный,

– сказал Коломойский.

Олигарх добавил, что Владислав Рашкован, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Абромавичюс, которых раньше называли основными кандидатами в премьер-министры, вообще не имеют шансов возглавить Кабмин.

"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев сам, по-моему, не готов и не хочет на этом этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение – в нищей стране большой размер премии – это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0 по сравнению с той огромной работой, которую он сделал для страны. Абромавичус – ноль шансов. Данилюк – ноль шансов", – добавил он.

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Коломойский даже прокомментировал возможность своего назначения на эту должность и отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему возглавить правительство.

"В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет трудно", – подытожил бизнесмен.

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Кто такой Гончарук и какие у него шансы возглавить правительство?

Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня был назначен членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающиеся профильными вопросами.



Гончарука называют фаворитом президента Владимира Зеленского на должность премьер-министра Украины. По словам эксперта Сергея Фурги, главный недостаток заместителя ОП – молодой возраст. Гончаруку всего 35 лет, поэтому он еще не обладает определенным политическим влиянием и поэтому ему можно навязать определенное мнение.