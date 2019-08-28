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      Гончарук или Витренко: кто является фаворитом Коломойского на пост премьер-министра

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      Коломойский склоняется к тому, чтобы Витренко стал премьером Украины
      Коломойский склоняется к тому, чтобы Витренко стал премьером Украины / Скриншот из видео

      И у заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, и у директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко, есть высокие шансы занять пост премьер-министра Украины.

      Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что не выдвигал ни одного кандидата на пост главы Кабмина и не поддерживает кого-то конкретного.

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      Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук также в порядке, очень умный,
      сказал Коломойский.

      Олигарх добавил, что Владислав Рашкован, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Абромавичюс, которых раньше называли основными кандидатами в премьер-министры, вообще не имеют шансов возглавить Кабмин.

      "Рашкован вообще минус, исключено. Коболев сам, по-моему, не готов и не хочет на этом этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение – в нищей стране большой размер премии – это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0 по сравнению с той огромной работой, которую он сделал для страны. Абромавичус – ноль шансов. Данилюк – ноль шансов", – добавил он.

      К теме: Новое правительство: кто может стать премьером, министром финансов и какую должность получит Аваков

      Коломойский даже прокомментировал возможность своего назначения на эту должность и отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему возглавить правительство.

      "В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет трудно", – подытожил бизнесмен.

      Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

       

       

      Кто такой Гончарук и какие у него шансы возглавить правительство?
      Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня был назначен членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающиеся профильными вопросами.

      Гончарука называют фаворитом президента Владимира Зеленского на должность премьер-министра Украины. По словам эксперта Сергея Фурги, главный недостаток заместителя ОП – молодой возраст. Гончаруку всего 35 лет, поэтому он еще не обладает определенным политическим влиянием и поэтому ему можно навязать определенное мнение.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Владимир Зеленский Александр Данилюк Андрій Коболев Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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