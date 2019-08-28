Гончарук чи Вітренко: хто є фаворитом Коломойського на пост прем'єр-міністра

І заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук, і директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко, мають високі шанси зайняти пост прем'єр-міністра України.

Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів, що не висував жодного кандидата на пост глави Кабміну і не підтримує когось конкретного.

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Олексій Гончарук в шорт-листі, причому, на мій погляд, це один із фаворитів. Я схиляюся до кандидатури Вітренка, тому що з ним знайомий. Але кажуть, що й Гончарук також у порядку, дуже розумний,

– сказав Коломойський.

Олігарх додав, що Владислав Рашкован, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус, яких раніше називали основними кандидатами у прем'єр-міністри, взагалі не мають шансів очолити Кабмін.

"Рашкован взагалі мінус, виключено. Коболєв сам, по-моєму, не готовий і не хоче на цьому етапі, хоча дуже гідний кандидат. Але просто це громадська думка – в злиденній країні великий розмір премії – це компромат. Хоча ця премія взагалі нічого – 0, порівняно з тією величезною роботою, яку він зробив для країни. Абромавічус – нуль шансів. Данилюк – нуль шансів", – додав він.

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Коломойський навіть прокоментував можливість свого призначення на цю посаду і зауважив, що Президент України Володимир Зеленський не пропонував йому очолити уряд.

"У такому випадку наші американські партнери збожеволіють. Якщо мене призначать, а потім з нами всі партнери розірвуть відносини, то краще не призначати. ​​Без тушківки і другого фронту, все-таки буде важко", – підсумував бізнесмен.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Хто такий Гончарук і які в нього шанси очолити уряд?Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.



Гончарука називають фаворитом президента Володимира Зеленського на посаду прем'єр-міністра України. За словами експерта Сергія Фурги, головний недолік заступника ОП – молодий вік. Гончаруку лише 35 років, тому він ще не має певного політичного впливу і тому йому можна нав’язати певну думку.