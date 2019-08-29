"Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра

Партія "Слуга народу" розглядає кандидатуру заступника глави Офісу президента України Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетьманцев переконаний, що Гончарук – єдина кандидатура на посаду прем'єр-міністра, пише "Інтерфакс-Україна".

До речі: Перше засідання Ради може тривати до ночі

Окрім того, Telegram-канал "УП. Off the record" повідомляє, що зараз на засіданні фракції партії "Слуга народу" у прем'єри пропонують саме Олексія Гончарука.

Верховна Рада 9 скликання уже розпочала свою роботу. Вранці 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут. Наразі у парламенті оголошена перерва до 13:00.

Загалом партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін.

Хто такий Олексій Гончарук?

Український юрист, адвокат. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Має кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Має науковий ступінь доктора філософії у галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого.

Політичну кар’єру почав у 2014 році, коли вперше намагався потрапити у парламент за списками партії "Сила людей".

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Гончарук працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом – радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

З 2015 по 2019 рік був призначений на посаду голови незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання. Це незалежна структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

Після виборів Президента України, 28 травня став частиною команди Зеленського.

Детальніше з біографією Олексія Гончарука – можна ознайомитися тут.