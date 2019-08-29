Перше засідання Ради може тривати до ночі

Перше засідання Верховної Ради, яке розпочинається о 13:00 29 серпня, може тривати і до пізньої ночі.

Про це 24 каналу зазначили народні депутати 28 серпня, після навчань у сесійній залі Ради, де нардепам-новачкам показували, як працює система голосування.

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Нардепи припускають, що в перший робочий день, 29 серпня, можуть засідати і до ночі. І вже будуть голосувати за перші законопроекти. Деякі натякають, що будуть ухвалювати законопроект про скасування депутатської недоторканності.

"Думаю, що в першому читанні завтра будуть подані законопроекти, за які будемо голосувати... Загальнооб'єднуючим законопроектом буде зняття депутатської недоторканності", – заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Відео: Олександр Качура про законопроект щодо скасування депутатської недоторканності

Схоже в інтерв'ю журналісту "Української правди" сказав і нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Якщо не будемо встигати, то продовжимо засідання. Може, і до ночі будемо,

– зазначив він.

За його інформацією, о 12.20 "Слуга народу" проведе перше засідання фракції. Там оберуть лідерів фракції та обговорять кандидатури майбутніх міністрів. Корнієнко зазначив, що наразі тривають дискусії щодо кандидатур в уряді. Найбільше запитань викликає фігура чинного глави МВС Арсена Авакова.

Що стосується Кабміну, то, ймовірно, його очолить "людина на ім'я Олексій". Як відомо, одним із претендентів є заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук.

Відео: інтерв'ю журналіста "Української правди" з Олександром Корнієнком