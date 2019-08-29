13:17
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Перше засідання Ради може тривати до ночі

      432 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал, Ростислав Лабенський

      Перше засідання Верховної Ради, яке розпочинається о 13:00 29 серпня, може тривати і до пізньої ночі.

      Про це 24 каналу зазначили народні депутати 28 серпня, після навчань у сесійній залі Ради, де нардепам-новачкам показували, як працює система голосування.

      Читайте також: Нова Верховна Рада: як обрані депутати склали присягу – фото, відео

      Нардепи припускають, що в перший робочий день, 29 серпня, можуть засідати і до ночі. І вже будуть голосувати за перші законопроекти. Деякі натякають, що будуть ухвалювати законопроект про скасування депутатської недоторканності.

      "Думаю, що в першому читанні завтра будуть подані законопроекти, за які будемо голосувати... Загальнооб'єднуючим законопроектом буде зняття депутатської недоторканності", – заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

      Відео: Олександр Качура про законопроект щодо скасування депутатської недоторканності

       

      Схоже в інтерв'ю журналісту "Української правди" сказав і нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

      Якщо не будемо встигати, то продовжимо засідання. Може, і до ночі будемо,
      – зазначив він.

      За його інформацією, о 12.20 "Слуга народу" проведе перше засідання фракції. Там оберуть лідерів фракції та обговорять кандидатури майбутніх міністрів. Корнієнко зазначив, що наразі тривають дискусії щодо кандидатур в уряді. Найбільше запитань викликає фігура чинного глави МВС Арсена Авакова. 

      Що стосується Кабміну, то, ймовірно, його очолить "людина на ім'я Олексій". Як відомо, одним із претендентів є заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук.

      Відео: інтерв'ю журналіста "Української правди" з Олександром Корнієнком

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      18510
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 12:47 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      18506
      Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      сьогодні , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 312
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      805
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 12:15 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 11581
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      сьогодні , 12:11 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      1801
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук