13:50
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Первое заседание Рады может длиться до ночи

      144 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / УП

      Первое заседание Верховной Рады, которое начинается в 13:00 29 августа, может длиться и до поздней ночи.

      Об этом 24 каналу отметили народные депутаты 28 августа, после обучения в сессионном зале Рады, где нардепам-новичкам показывали, как работает система голосования.

      Читайте также: Новая Верховная Рада: как избранные депутаты приняли присягу – фото, видео

      Нардепы предполагают, что в первый рабочий день, 29 августа, могут заседать до ночи. И уже будут голосовать за первые законопроекты. Некоторые намекают, что будут принимать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

      "Думаю, что в первом чтении завтра будут поданы законопроекты, за которые будем голосовать... Общеобъединяющим законопроектом будет снятие депутатской неприкосновенности", – заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

      Видео: Александр Качура о законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности

      Похожее в интервью журналисту "Украинской правды" и сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко.

      Если не будем успевать, то продлим заседание. Может, и до ночи будем,
      – отметил он.

      По его информации, в 12:20 "Слуга народа" проведет первое заседание фракции. Там выберут лидеров фракции и обсудят кандидатуры будущих министров. Корниенко отметил, что сейчас продолжаются дискуссии в отношении кандидатур в правительстве. Больше всего вопросов вызывает фигура действующего главы МВД Арсена Авакова.

      Что касается Кабмина, то, вероятно, его возглавит "человек по имени Алексей". Как известно, одним из претендентов является заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

      Видео: интервью журналиста "Украинской правды" с Александром Корниенко

      blog_ava
      Первое заседание Верховной Рады ИХ созыва: онлайн-трансляция
      сегодня
      13896
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 12:36 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      1584
      Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      сегодня , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 134
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      145
      Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      сегодня , 12:14 Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      Інна Жолобович 3087
      Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      сегодня , 11:30 Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      Дмитро Снєгирьов 2512
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук