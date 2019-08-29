Первое заседание Рады может длиться до ночи

Первое заседание Верховной Рады, которое начинается в 13:00 29 августа, может длиться и до поздней ночи.

Об этом 24 каналу отметили народные депутаты 28 августа, после обучения в сессионном зале Рады, где нардепам-новичкам показывали, как работает система голосования.

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Нардепы предполагают, что в первый рабочий день, 29 августа, могут заседать до ночи. И уже будут голосовать за первые законопроекты. Некоторые намекают, что будут принимать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

"Думаю, что в первом чтении завтра будут поданы законопроекты, за которые будем голосовать... Общеобъединяющим законопроектом будет снятие депутатской неприкосновенности", – заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Видео: Александр Качура о законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности

Похожее в интервью журналисту "Украинской правды" и сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Если не будем успевать, то продлим заседание. Может, и до ночи будем,

– отметил он.

По его информации, в 12:20 "Слуга народа" проведет первое заседание фракции. Там выберут лидеров фракции и обсудят кандидатуры будущих министров. Корниенко отметил, что сейчас продолжаются дискуссии в отношении кандидатур в правительстве. Больше всего вопросов вызывает фигура действующего главы МВД Арсена Авакова.

Что касается Кабмина, то, вероятно, его возглавит "человек по имени Алексей". Как известно, одним из претендентов является заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Видео: интервью журналиста "Украинской правды" с Александром Корниенко