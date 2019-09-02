Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский может все и отвечает за все. В то же время он имеет ресурс — реальный и потенциальный. А общество, со своей стороны, ему доверяет.

Если украинскому гаранту удастся снизить коррупцию и разумно решить земельный вопрос, то это и оживит экономику, и наполнит бюджет, говорится в материале издания "Зеркало недели".

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"Когда в твоих руках – вся власть, надо только точно знать, чего ты хочешь и как этого достичь... От сложившегося за одним заходом правительства пахнет городом, наивностью, эффект Даннинг-Крюгера, стремлением изменить немедленно все и показать себя. В общем, получилась неплохая витрина, которая, бесспорно, будет дополнена подсобкой "правильных" заместителей. Тех, кому мы верим, контролируют те, кому мы доверяем", – подчеркивают журналисты.

Эффект Даннинг-Крюгера – искаженное восприятие людей, которые, имея низкий уровень квалификации и знаний, считают себя экспертами и знатоками, и на этом основании, делают ошибочные выводы и принимают неправильные решения.

Правда, по их словам, состав Кабинета министров президента Зеленского мог быть сильнее. А в сессионном зале среди депутатов неодиозных фракций можно набрать, по меньшей мере, два более крепких состава.

Но на Банковой решили — "зачем, ведь и так красиво". Ну, например: солнечного, как миньон, Алексея Гончарука уравновешивает мрачно-ироничный Арсен Аваков. Первому можно сказать, что делать, у второго — спросить. Первым — порадовать и вдохновить своих, вторым — попытаться удержать от резких действий чужих. Относительно первого быть уверенным — не украдет. О втором точно понимать-поделится,

– подчеркивают обозреватели.

Представители издания делают вывод, что разгоряченные большими целями теоретики, визионеры и несколько практиков с разбега влетят в смолу бюрократических процедур, кадрового голода, нерешенности зарплатного вопроса, осознание разрушенности систем управления, необходимости мгновенно включаться в формирование бюджета. И все это происходить на фоне отмены, переформатирования и основания девяти старых и четырех новых министерств.

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Кроме того, члены нового правительства, большинство которых никогда не брали взяток, хотя бы потому, что им их никто не предлагал, столкнутся с искушениями. Что им делать — навязчиво будет рассказывать МВФ. Кому и как — укажет Андрей Богдан; подправит — Владимир Зеленский и по-македонски нашепчут братья Шефиры.

В итоге вызовы многим окажутся не по росту роста. Но они попробуют. В конце концов, все новое на старте казалось бессмысленным.

29 сентября состоялось первое заседание Верховной Рады VIII созыва. Большинство в этом парламенте собственно и будет составлять президентская политсила "Слуга народа", которая получила 254 места и уже успела создать из себя коалицию. Спикером, как и первым вицеспикером нового парламента стали "слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно. Кроме того, в первый день работы ВР был утвержден и состав нового Кабинета министров, куда вошли 5 представителей президентской партии.



Кто вошел в состав нового правительства / Инфографика 24 канал