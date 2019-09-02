Рада знову може працювати до ночі

Чергове засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 3 вересня. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що депутати і надалі працюватимуть по ночах, якщо це буде потрібно.

Олександр Корнієнко зауважив, що середній вік депутатів фракції "Слуга народу" – близько 40 років. Політик сказав, що у такому віці люди ще продуктивні по ночах, пише "Українська правда".

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"Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо в своїх депутатів", – сказав він.

Корнієнко припустив, що на засіданні Ради 3 вересня депутати "менше затримаються". Зауважимо, що перше засідання нової Верховної Ради разом із перервами тривало 18 годин – до 2 години ночі. Корнієнко додав, що зміни до Конституції будуть першими в порядку денному.

Депутат "Слуги народу" вважає, що під час наступних двох пленарних тижнів робота буде у режимі нон-стоп з невеликими перервами на сон та їжу. Все це через кількість ініціатив, які Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.

Про доручення Зеленського: Під час наради керівництва уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів Володимир Зеленський дав чимало доручень для нардепів та Кабміну. Президент України уже заявив, що збирається щотижня позбавляти недостойних суддів мантій. Також він зобов'язав ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань до 1 грудня 2019 року та доручив легалізувати гральний бізнес і видобуток бурштину.