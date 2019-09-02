Рада снова может работать до ночи
Очередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 3 сентября. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что депутаты и в дальнейшем будут работать по ночам, если это будет нужно.
Александр Корниенко отметил, что средний возраст депутатов фракции "Слуга народа" – около 40 лет. Политик сказал, что в таком возрасте люди еще продуктивны по ночам, пишет "Украинская правда".
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"Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов", – сказал он.
Корниенко предположил, что на заседании Рады 3 сентября депутаты "меньше задержатся". Заметим, что первое заседание новой Верховной Рады вместе с перерывами длилось 18 часов – до 2 часов ночи. Корниенко добавил, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.
Депутат "Слуги народа" считает, что во время следующих двух пленарных недель работа будет в режиме нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду. Все это из-за количества инициатив, которые Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.
О доверенности Зеленского: Во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов Владимир Зеленский дал немало поручений для нардепов и Кабмина. Президент Украины уже заявил, что собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий. Также он обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря 2019 года и поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря.
Как состоялось первое заседание Совета?
29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IХ созыва. Большинство в этом парламенте собственно и будет составлять президентская политсила "Слуга народа", которая получила 254 места и уже успела создать из себя коалицию. Спикером, как и первым вице-спикером нового парламента стали "слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно.
Кроме того, в первый день работы ВР был утвержден и состав нового Кабинета министров, куда вошли 5 представителей президентской партии.
Ночью, уже 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Окончательно за внесение изменений в Конституцию депутаты, согласно законодательству, должны голосовать уже в следующей сессии 3 сентября.
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