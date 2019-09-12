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      Скільки українців задоволені роботою Зеленського, Ради і Кабміну

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      Роботою Зеленського задоволені більшість українців станом на вересень
      Роботою Зеленського задоволені більшість українців станом на вересень / Getty Images

      Роботою Президента України Володимира Зеленського задоволені 71% українців. При цьому своє невдоволення висловили 11% опитаних. Ще 18% – не змогли сформувати своє ставлення до роботи президента.

      У порівнянні з липнем, рівень задоволеності роботою Зеленського у вересні виріс майже в півтора рази, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

      Дізнайтеся, яким політикам довіряють і не довіряють українці: інфографіка

      Щодо роботи Кабміну, то 29% українців позитивно оцінюють роботу голови уряду Олексія Гончарука. Негативно до його діяльності ставляться 11% українців. Ще дві третини опитаних не змогли оцінити роботу нового прем'єра.

      робота Зеленського позитивне ставлення статистика опитування соціологія
      Результати соцопитування про задоволеність роботою політиків / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      оцінка роботи Порошенка і Зеленського соцопитування інфографіка
      Оцінка роботи Порошенка і Зеленського / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Водночас роботою Верховної Ради задоволені 39% українців, а незадоволені – 16%. 45% опитаних було важко оцінити роботу нового парламенту.

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      оцінка роботи Верховної Ради опитування статистика інфограіка
      Оцінка роботи Ради 8-го та 9-го скликань / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Група "Рейтинг" провела це опитування 6-10 вересня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки – 2,0%.


      Наскільки українці задоволені роботою влади / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Статистика Соціологічне дослідження Олексій Гончарук
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