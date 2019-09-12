Скільки українців задоволені роботою Зеленського, Ради і Кабміну

Роботою Президента України Володимира Зеленського задоволені 71% українців. При цьому своє невдоволення висловили 11% опитаних. Ще 18% – не змогли сформувати своє ставлення до роботи президента.

У порівнянні з липнем, рівень задоволеності роботою Зеленського у вересні виріс майже в півтора рази, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Щодо роботи Кабміну, то 29% українців позитивно оцінюють роботу голови уряду Олексія Гончарука. Негативно до його діяльності ставляться 11% українців. Ще дві третини опитаних не змогли оцінити роботу нового прем'єра.



Результати соцопитування про задоволеність роботою політиків / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"



Оцінка роботи Порошенка і Зеленського / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

Водночас роботою Верховної Ради задоволені 39% українців, а незадоволені – 16%. 45% опитаних було важко оцінити роботу нового парламенту.

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Оцінка роботи Ради 8-го та 9-го скликань / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

Група "Рейтинг" провела це опитування 6-10 вересня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки – 2,0%.



Наскільки українці задоволені роботою влади / інфографіка 24 каналу