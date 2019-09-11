Ирину Геращенко вызывают в регламентный Комитет за "югенд" и "зеленых человечков"

Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко вызвали на 12 сентября на заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Члены комитета рассмотрят письмо главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно высказываний Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады 10 сентября.

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"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". (...) Что я могу сказать здесь. У нас пока есть свобода слова и свобода высказывания. А на месте регламентного и вождей слуг я бы занялась своими кнопкодавами", – написала Геращенко в своем фейсбуке.

Из-за каких заявлений Геращенко вызвали в Комитет?

10 сентября Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в регламент относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Этот законопроект "Европейская солидарность" воспринимает как ограничивающий права народных депутатов, находящихся в оппозиции. Например, если закон уже вступил в силу, то отменить его можно будет только по инициативе 150-ти или более народных депутатов (сейчас может и 1 депутат зарегистрировать постановление об отмене).

Поэтому на этом же заседании во время своего выступления Геращенко сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые захватили Крым в 2014 году. Мол, теперь "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. А еще народный депутат попросила лидера "Слуги народа" и спикера парламента Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд". Мол, "Слуге народа" никто "не давал права перекрикивать оппозицию".

Смотрите видео скандального выступления Ирины Геращенко: