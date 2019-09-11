На кнопкодавстве поймали второго за день нардепа от "Слуги народа"
Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
Копанчук нажала на кнопку пульта Рублева, который сидит справа. Это произошло в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве, сообщает "Движение ЧЕСТНО".
Смотрите видео, как первого "слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Раде
Депутат сидит в четвертом ряду третьего сектора сессионного зала, если считать слева направо.
Место в Раде, с которого голосовала Копанчук / Иллюстрация "Движения ЧЕСТНО"
В результатах голосования указано, что и Копанчук, и Рублев проголосовали "за".
Копанчук прошла в Верховную Раду, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.
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Смотрите видео, как Копанчук кнопкодавила в Раде:
Какое наказание грозит кнопкодавам?
Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предполагает законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.