На кнопкодавстве поймали второго за день нардепа от "Слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Копанчук нажала на кнопку пульта Рублева, который сидит справа. Это произошло в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве, сообщает "Движение ЧЕСТНО".

Смотрите видео, как первого "слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Раде

Депутат сидит в четвертом ряду третьего сектора сессионного зала, если считать слева направо.



Место в Раде, с которого голосовала Копанчук / Иллюстрация "Движения ЧЕСТНО"

В результатах голосования указано, что и Копанчук, и Рублев проголосовали "за".

Копанчук прошла в Верховную Раду, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

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Смотрите видео, как Копанчук кнопкодавила в Раде:

Какое наказание грозит кнопкодавам?

Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предполагает законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.