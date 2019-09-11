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      На кнопкодавстве поймали второго за день нардепа от "Слуги народа"

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      Елена Копанчук
      Елена Копанчук / glavcom.ua

      Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Копанчук нажала на кнопку пульта Рублева, который сидит справа. Это произошло в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве, сообщает "Движение ЧЕСТНО".

      Смотрите видео, как первого "слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Раде

      Депутат сидит в четвертом ряду третьего сектора сессионного зала, если считать слева направо.

      Кнопкодавство Копанчук Слуга народу
      Место в Раде, с которого голосовала Копанчук / Иллюстрация "Движения ЧЕСТНО"

      В результатах голосования указано, что и Копанчук, и Рублев проголосовали "за".

      Копанчук прошла в Верховную Раду, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

      Читайте также: Недопустимо, – Разумков осудил первое кнопкодавство в Раде

      Смотрите видео, как Копанчук кнопкодавила в Раде:

      Какое наказание грозит кнопкодавам?
      Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предполагает законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа
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