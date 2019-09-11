На кнопкодавстві спіймали другого за день нардепа від "Слуги народу"

Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук попалась на кнопкодавстві у парламенті 11 вересня. Народна обраниця проголосувала замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Копанчук натиснула на кнопку пульта Рубльова, який сидить праворуч. Це сталося о 13:32 під час голосування за законопроєкт про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві, повідомляє "Рух ЧЕСНО".

Дивіться відео, як першого "слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Раді

Депутатка сидить у четвертому ряду третього сектора сесійної зали, якщо рахувати зліва направо.



Місце в Раді, з якого голосувала Копанчук / Ілюстрація "Руху ЧЕСНО"

У результатах голосування вказано, що і Копанчук, і Рубльов проголосували "за".

Копанчук пройшла до Верховної Ради, перемігши в окрузі №189 на Хмельниччині, Рубльов – в окрузі №20 на Волині.

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Дивіться відео, як Копанчук кнопкодавила в Раді:

Яке покарання загрожує кнопкодавам? Кнопкодавів достроково хочуть позбавляти мандатів. Це передбачає законопроєкт про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Цей законопроєкт 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного та скерувала до Конституційного суду.