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      Ірину Геращенко викликають у регламентний Комітет за "югенд" і "зелених чоловічків"

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      Ірину Геращенко викликали на засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту
      Ірину Геращенко викликали на засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту / Фейсбуксторінка Ірини Геращенко

      Народну депутатку від фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко викликали на 12 вересня на засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

      Члени комітету розглянуть лист голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо висловлювань Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради 10 вересня.

      Читайте також: На кнопкодавстві спіймали другого за день нардепа від "Слуги народу"

      "Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". (…) Що я тут можу сказати. В нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг я б зайнялася своїми власними кнопкодавами", – написала Геращенко у своєму фейсбуці.

      Через які заяви Геращенко викликали у Комітет?

      10 вересня Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект "Європейська солідарність" сприймає як такий, що обмежує права народних депутатів, які перебувають в опозиції. Наприклад, якщо закон вже набув чинності, то скасувати його можна буде лише за ініціативою 150-ти чи більше народних депутатів (зараз може й 1 депутат зареєструвати постанову про скасування).

      Тож на цьому ж засіданні під час свого виступу Геращенко порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. Мовляв, тепер "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. А ще народна депутатка попросила лідера "Слуги народу" та спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Мовляв, "Слузі народу" ніхто "не давав права перекрикувати опозицію".

      Дивіться відео скандального виступу Ірини Геращенко:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Ірина Геращенко Слуга народу Давид Арахамія Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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