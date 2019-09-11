Ірину Геращенко викликають у регламентний Комітет за "югенд" і "зелених чоловічків"

Народну депутатку від фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко викликали на 12 вересня на засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Члени комітету розглянуть лист голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо висловлювань Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради 10 вересня.

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"Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на ковьор". (…) Що я тут можу сказати. В нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг я б зайнялася своїми власними кнопкодавами", – написала Геращенко у своєму фейсбуці.

Через які заяви Геращенко викликали у Комітет?

10 вересня Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект "Європейська солідарність" сприймає як такий, що обмежує права народних депутатів, які перебувають в опозиції. Наприклад, якщо закон вже набув чинності, то скасувати його можна буде лише за ініціативою 150-ти чи більше народних депутатів (зараз може й 1 депутат зареєструвати постанову про скасування).

Тож на цьому ж засіданні під час свого виступу Геращенко порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. Мовляв, тепер "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. А ще народна депутатка попросила лідера "Слуги народу" та спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Мовляв, "Слузі народу" ніхто "не давав права перекрикувати опозицію".

Дивіться відео скандального виступу Ірини Геращенко: