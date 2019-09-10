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      "Заберіть свій югенд": відбулося перше блокування трибуни у новій Раді – відео

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      Скандал у Раді
      Скандал у Раді / Screenshot телеканалу "Рада"

      Під час пленарного засіданні Верховної Ради 10 серпня трапилося перше в історії ВР дев'ятого скликання блокування трибуни. Скандал спровокувала фракція "Європейська Солідарність".

      Ірина Геращенко під час свого виступу порівняла "Слугу народу" із "зеленими чоловіками", які захопили Крим у 2014. Мовляв, тепер "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. Одразу після цього Геращенко відключили мікрофон.

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      Спікер Дмитро Разумков зробив депутатці зауваження: "При всій повазі, не варто порівнювати народних депутатів України з тим, що ми спостерігали у 2014. Це неприпустимо в парламенті нашої держави".

      Після цих слів спікера фракція ЄС, очолювана п'ятим президентом Петром Порошенком, рушила до трибуни та оточила її. З гурту депутатів лунали вигуки "Це її право" і "Це переслідування за політичними мотивами".

      Скандал набирав обертів. Геращенко, коли мікрофон знову увімкнули, заявила: "Ми бачимо, як парламент України перетворюється на парламент АРК Крим". Реагуючи на ці слова, депутати "Слуги народу" почали плескати у долоні – у такий спосіб демонструючи протест.

      Тоді Геращенко попросила Разумкова "заспокоїти свій югенд". Мовляв, "Слузі народу" ніхто "не давав права перекрикувати опозицію".

      Конфлікт спричинив законопроєкт про зміни у Регламенті Верховної Ради з назвою "Про протидію зловживанням прав народних депутатів", який ЄС сприймає як такий, що обмежує права народних депутатів, які перебувають в опозиції.

      Одразу після завершення виступу Ірини Геращенко депутати "Євросолідарності" відійшли від трибуни. А Дмитро Разумков підсумував ситуацію такими словами: "Ми зняли недоторканність, але наша політична позиція захищена. Однак неприпустимими є образи у сесійній залі. Як і будь-де в нашій державі. Давайте будемо чемно ставитися до колег, як із більшості, так і з тих, хто в опозиції".

      Дивіться відео першого блокування трибуни у новій Раді (телеканал "Рада"):

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Скандал Слуга народу Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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