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      "Заберите свой югенд": произошло первое блокирование трибуны в новой Раде – видео

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      Скандал в Раде
      Скандал в Раде / Screenshot телеканала "Рада"

      Во время пленарного заседании Верховной Рады 10 сентября случилось первое в истории ВР девятого созыва блокирование трибуны. Скандал спровоцировала фракция "Европейская Солидарность".

      Ирина Геращенко во время своего выступления сравнила "Слугу народа" с "зелеными человечиками", которые захватили Крым в 2014 году. Мол, теперь "зеленые человечки" захватят украинский парламент.

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      Сразу после этого Геращенко отключили микрофон. Спикер Разумков сделал депутату замечание: "При всем уважении, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что мы наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства".

      После этих слов спикера фракция ЕС, возглавляемая пятым президентом Петром Порошенко, двинулась к трибуне и окружила ее. Из группы депутатов раздавались крики "Это ее право" и "Это преследование по политическим мотивам".

      Скандал набирал обороты, Геращенко, когда микрофон снова включили, заявила: "Мы видим, как парламент Украины превращается в парламент АРК Крым". Реагируя на эти слова, почти все депутаты начали хлопать в ладоши.

      Тогда Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд". Мол, "Слуге народа" никто "не давал права перекрикивать оппозицию".

      Конфликт вызвал законопроект об изменениях в Регламенте Верховной Рады под названием "О противодействии злоупотреблению прав народных депутатов", который ЕС воспринимает как ограничивающий права народных депутатов, которые находятся в оппозиции. Например, если закон уже вступил в силу, то отменить его можно будет только по инициативе 150 или более народных депутатов (сейчас может и один депутат зарегистрировать постановление об отмене).

      Сразу после завершения выступления Ирины Геращенко депутаты "Евросолидарности" отошли от трибуны. А Дмитрий Разумков подытожил ситуацию такими словами: "Мы сняли неприкосновенность, но наша политическая позиция защищена. Однако недопустимыми оскорбления в сессионном зале. Как и везде в нашем государстве. Давайте будем вежливо относиться к коллегам, как из большинства, так и к тем, кто в оппозиции".

      Смотрите видео первого блокирования трибуны в новой Рады (телеканал "Рада"):

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Скандал Слуга народа Европейская солидарность
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