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      Кнопкодави від "Слуги народу" вибачились і вирішили віддати зарплату на благодійність: відео

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      Сергія Литвиненка та Олена Копанчук спіймали на кнопкодавстві
      Сергія Литвиненка та Олена Копанчук спіймали на кнопкодавстві / Колаж 24 каналу

      Нещодавно двох депутатів від "Слуги народу" Олену Копанчук та Сергія Литвиненка спіймали на кнопкодавстві. Під час чергового засідання Ради народні обранці вибачились за інцидент та пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

      Спікер Дмитро Разумков запевнив, що регламентний комітет уже отримав доручення розглянути випадки кнопкодавства. Пізніше Разумков передав слово нардепам-порушникам.

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      Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що нардепи кнопкодавили та вибачився перед українським народом.

      Депутата-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу" – Олександра Скічка. Під час засідання він сказав, що у його діях "не було ніякого умислу і це все відбувалося у турборежимі".

      Виходило помилково, бо я переживав, щоб ми проголосували так, як підказувала мені душа і серце,
      – сказав Литвиненко.

      Він пообіцяв, що передасть місячну зарплату у благодійні фонди за цю помилку.

      Інша нардепка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосували замість однопартійця В’ячеслава Рубльова. Вона також вибачилася перед всіма та запевнила, що і свою зарплату віддасть на благодійність.

      У свою чергу, депутат від "Батьківщини" Крулько Іван попросив Разумкова, аби той дав слово усім кнопкодавам минулого скликання.

      Нам не вистачить і тижня. Це заблокує роботу Ради,
      – відповів Разумков.

      Тим часом, нардеп-мажоритарник з Донеччини Олександр Ковальов, який також кнопкодавив, а потім ще погрожував журналістам, не вибачився перед народом України.

      Депутати від "Слуги народу" вибачились у Раді за кнопкодавство: дивіться відео

      Яке покарання загрожує кнопкодавам?Кнопкодавів достроково хочуть позбавляти мандатів. Це передбачає законопроєкт про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Цей законопроєкт 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного та скерувала до Конституційного суду.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Кнопкодавство Верховна Рада Слуга народу Гроші благочинність Скандал
      Джерело: 24 канал
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