Рада відтермінувала штрафи для євроблях

Верховна Рада підтримала законопроєк №1030 у цілому, який передбачає збільшення часу для розмитнення авто на єврономерах.

За відповідний законопроєкт проголосували 284 народних обранців. Проти – 38, утримались – 8, а ще 70 – не голосували. Закон починає діяти з дня його опублікування.

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Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.

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Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу