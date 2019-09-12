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      Рада отсрочила штрафы для евроблях

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      Штрафы за евробляхи отсрочили в Украине на 90 дней – Рада
      Депутаты ВР 9 созыва / 24 канал

      Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом, который предусматривает увеличение времени для растаможки авто на еврономерах до 20 ноября 2019 года.

      За соответствующий законопроект проголосовали 284 народных избранников. Против – 38, воздержались – 8, а еще 70 – не голосовали. Закон начинает действовать со дня его опубликования.

      Важно: Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей

      Итак, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, увеличили на 90 дней – с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

      С 22 августа, согласно ранее принятому закону, вступила в силу норма о жестких штрафных санкциях для владельцев "евроблях", которые не успели растаможить свое транспортное средство. Отныне штрафы стали значительно больше.

      – 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
      – 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      – 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

      По предварительным оценкам, в Украине остается более 300 тысяч транспортных средств на еврономерах. Всем им грозят штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация.

      Кстати: Сколько владельцев "евроблях" уже получили штраф


      Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Деньги Владимир Зеленский Законодательство Авто на еврономерах Штрафы
      Источник: 24 канал
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