Сколько владельцев "евроблях" уже получили штраф

С 22 августа владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые ввезли эти машины в Украину с нарушением таможенного режима, начали штрафовать. Сейчас ДФС оштрафовала уже 243 владельца таких авто.

В Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос "Зеркала недели" сообщили, что 243 протокола составили с 22 августа по 4 сентября.

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Заметим, что сейчас в парламенте рассматривают законопроект, которым депутаты хотят продлить срок льготного периода использования "евроблях".

Законопроект в Раду внес Владимир Зеленский, обозначив его неотложным. Он предлагает увеличить срок в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов на 90 дней – с 270 до 360 дней. Сейчас владельцев "евроблях" штрафуют в соответствии с законодательством.

С 22 августа, согласно ранее принятому закону, вступила в силу норма о жесткие штрафные санкции для владельцев "евроблях", которые не успели растаможить свое транспортное средство. Отныне штрафы стали значительно больше.

– 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

– 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

– 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

По предварительным оценкам, в Украине остается более 300 тысяч транспортных средств на еврономерах. Всем им грозят штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала