13:26
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      Скільки власників "євроблях" вже отримали штраф

      544 Читать новость на русском
      Власників "євробляхи" почали штрафувати
      Власників "євробляхи" почали штрафувати / autonews.ua

      З 22 серпня власників автомобілів на європейській реєстрації, які ввезли ці машини в Україну з порушенням митного режиму, почали штрафувати. Наразі ДФС оштрафувала вже 243 власники таких авто.

      У Державній фіскальній службі України у відповідь на запит "Дзеркала тижня" повідомили, що 243 протоколи склали з 22 серпня до 4 вересня.

      Важливо: Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв

      Зауважимо, що наразі у парламенті розглядають законопроєкт, яким депутати хочуть продовжити термін пільгового періоду використання "євроблях".

      Законопроєкт до Ради вніс Володимир Зеленський, позначивши його невідкладним. Він пропонує збільшити термін протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів на 90 днів – із 270 до 360 днів. Наразі власників "євроблях" штрафують відповідно до законодавства.

      З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

      - 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
      - 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      - 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

      За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.


      Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      24093
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Законодавство Авто на єврономерах Державна фіскальна служба Штрафи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сьогодні , 13:00 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 185
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сьогодні , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 453
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1292
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 5342
      Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      сьогодні , 10:21 Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      Борис Немировський 868
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук