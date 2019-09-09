Скільки власників "євроблях" вже отримали штраф

З 22 серпня власників автомобілів на європейській реєстрації, які ввезли ці машини в Україну з порушенням митного режиму, почали штрафувати. Наразі ДФС оштрафувала вже 243 власники таких авто.

У Державній фіскальній службі України у відповідь на запит "Дзеркала тижня" повідомили, що 243 протоколи склали з 22 серпня до 4 вересня.

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Зауважимо, що наразі у парламенті розглядають законопроєкт, яким депутати хочуть продовжити термін пільгового періоду використання "євроблях".

Законопроєкт до Ради вніс Володимир Зеленський, позначивши його невідкладним. Він пропонує збільшити термін протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів на 90 днів – із 270 до 360 днів. Наразі власників "євроблях" штрафують відповідно до законодавства.

З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу