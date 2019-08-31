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      Зеленський хоче дати власникам "євроблях" більше часу на розмитнення автівок

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      Авто на єврономерах
      Авто на єврономерах / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відтермінувати штрафи за нерозмитнені "евробляхи". Президентський законопроект було зареєстровано в парламенті 29 серпня, а 30 серпня з дорученням підготувати його передано на розгляд керівництва.

      Текст відповідного документу №1030 з'явився на сайті Верховної Ради 30 серпня.

      Читайте також: Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

      Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, пропонується збільшити на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

      Варто зазначити, що з 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

      - 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
      - 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      - 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

      За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.


      Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Довірені особи Зеленського" вимагали у чоловіка понад півмільйона доларів за посаду
      30 серпня
      3166
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада Авто на єврономерах
      Коментарі
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