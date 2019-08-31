Зеленський хоче дати власникам "євроблях" більше часу на розмитнення автівок

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відтермінувати штрафи за нерозмитнені "евробляхи". Президентський законопроект було зареєстровано в парламенті 29 серпня, а 30 серпня з дорученням підготувати його передано на розгляд керівництва.

Текст відповідного документу №1030 з'явився на сайті Верховної Ради 30 серпня.

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Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, пропонується збільшити на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

Варто зазначити, що з 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу